Předseda ANO Andrej Babiš hovořil 25. července v Praze v Poslanecké sněmovně s novináři poté, co se zúčastnil schůze vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popřel, že by někdy měl k dispozici takzvaný živý policejní spis. Obdobně se vyjádřil novinář jeho bývalého deníku Marek Přibil. Zatímco Přibil dnes vypovídal před sněmovní komisí k únikům z vyšetřovacích spisů dvě a půl hodiny, Babiš odcházel po necelé půlhodině. Podle předsedy komise Martina Plíška (TOP 09) předvedl bývalý ministr financí na rozdíl od ostatních svědků arogantní chování. Komise si na některou z dalších schůzí pozve i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

Babiš zopakoval, že pokládá komisi za pokračování politického boje. Vznikla na základě žádosti poslanců ČSSD a TOP 09, podnětem byla nahrávka, na níž figurují Babiš a Přibil. Vyplývá z ní, že Přibil předává Babišovi dokumenty, které podle novináře pocházejí z policejního vyšetřování kauzy Beretta týkající se vynášení informací z trestního spisu. "Já jsem v životě žádný živý spis v ruce neměl, nikdy jsem do žádného spisu nenahlížel," prohlásil dnes Babiš. Přibil po slyšení jen uvedl, že s Babišem žádné živé spisy neprobírali a rychle opustil sněmovní budovu.

Předseda hnutí ANO také řekl, že kvůli nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu Julius Šuman podal začátkem května trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z porušení cizích práv. "Mám důvodné podezření, že jsem již delší dobu sledován a odposloucháván," řekl.

Zatímco Babiš tvrdí, že odpověděl na všechny otázky členů komise, Plíšek vnímá jeho slyšení jinak. Očekával, že Babiš bude věcný. "Ale ukázalo se, že chtěl pouze odprezentovat své politické postoje. Odmítl se s námi bavit o tom, že by komunikoval s redaktorem Přibilem. A o obsahu těchto schůzek nám neřekl také vůbec nic," řekl Plíšek. Babiš podle něho jen opakoval fráze, které používá v mediálních vystoupeních. Přibilova výpověď podle předsedy komise posílila mínění, že někteří novináři mají nadstandardní vztahy s určitými vyšetřovateli nebo státními zástupci.

Sobotku si komise pozve kvůli nakládání se spisem v případu těžební společnosti OKD. Podnět dal člen komise za ANO, místopředseda Sněmovny Radek Vondráček. Poukazuje na e-mail někdejšího šéfa Úřadu vlády Ivana Přikryla Sobotkovi, v němž údajně píše, že nahlížel do spisu v kauze OKD.

Komise rovněž stanovila okruh případů, pro které bude chtít zbavit svědky mlčenlivosti. Vedle kauzy Beretta jde podle Plíška také třeba o korupční případ v Olomouckém kraji Vidkun, o dotační kauzu na ministerstvu školství a o případy kolem bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a bývalé šéfky jeho kanceláře Jany Nagyové, nyní Nečasové. Před komisi by měl dorazit v této souvislosti i někdejší ředitel zaniklého protimafiánského policejního útvaru Robert Šlachta.

Prvotní okruh svědků komise stanovila už dřív. Patří k nim například někteří ministři a špičky policie a státního zastupitelství. Další schůze komise se uskuteční příští úterý. Koho budou členové vyslýchat, zatím není známo. Na dnešní slyšení dorazili také představitelé České advokátní komory a Unie obhájců. Prakticky vyloučili to, že úniky by mohly být od advokátů. Poukazují na to, že zveřejňované informace ze spisů jdou v drtivé většině proti jejich klientům, tedy stíhaným lidem.