K. Vary - Polsko je pro Českou republiku podle obratu druhým největším obchodním partnerem. Předběhlo i Slovensko. Česká republika je zase sedmým největším investorem v Polsku, řekl dnes po společném jednání v Karlových Varech s polským premiérem Tadeuszem Morawieckým český premiér Andrej Babiš (ANO).

Oba premiéři se dnes shodli, že vzájemné vztahy obou zemí jsou na velmi dobré úrovni a podobné názory mají obě země i na problémy Evropské unie. "Česká republika je pro nás klíčovým partnerem nejen co se týká hospodářství, ale i v kultuře, jak dokazuje tento filmový festival, kde i polští filmaři získali řadu ocenění," řekl Morawiecký.

Obě země podle Morawieckého spolupracují na vyšetřování podvodů spojených s DPH, vyměňují si informace o podnikatelích, kteří tyto podvody činí, a spolupracují na reverse charge, tedy přenesené daňové povinnosti u DPH. "Děkuji také za postoj českého premiéra v evropské radě ohledně migrantů. Díky tomu jsme mohli mít takové záběry, že nás nikdo nebude nutit, abychom přijímali migranty," dodal.

Podle Babiše mají obě země společné názory na evropský rozpočet nebo čerpání fondů. "Jsem rád, že i naše kontrolní hlášení v Polsku funguje a že se díky němu vybraly rekordní daně. To, co potřebujeme hlavně řešit, je infrastruktura. Chceme dohnat naše zpoždění ve výstavbě dálnic. Zatímco z polské strany jsou téměř u hranic, my máme zpoždění. Probrali jsme i spolupráci v jaderné energetice, kde Polsko uvažuje o investicích," uvedl český premiér. Podle Babiše chce Česko s Polskem jednat i o možném nákupu vrtulníků.

Český a polský premiér na 53. Mezinárodním filmovém festivalu plánují zajít odpoledne společně do kina, a to na film Rain Man.