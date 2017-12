Brno - Pro premiéra Andreje Babiše (ANO) je podstatné, že zákon o elektronické evidenci plateb (EET), který prosadil jako ministr financí v bývalé vládě, platí. Reagoval tak na dotaz ČTK k rozhodnutí Ústavního soudu, který některé pasáže škrtl, zákon jako celek ale podpořil. Blíže rozhodnutí soudu nechtěl Babiš z Bruselu, kde se účastní summitu, komentovat, protože detaily nezná. Za jednoznačné vítězství považuje rozhodnutí soudu spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda (ODS).

"Nebudu to komentovat, nejsem ministr financí a neznám vůbec rozhodnutí soudu," uvedl v textové zprávě. Podstatné ale podle něj je, že zákon o EET platí. V Bruselu je odpoledne v plánu tisková konference premiéra. Očekává se i vyjádření ministryně Aleny Schillerové (za ANO), která se v Praze účastní jednání Sněmovny.

Rozhodnutí soudu přivítal Jan Hamáček z ČSSD, která v předchozí vládní koalici zákon prosazovala. "Takto složitý zákon asi může mít problémy, ale já to pokládám spíš za technické věci, které Ústavní soud upravil. To gros zůstává, ukazuje se, že ten zákon je v souladu s českým právním řádem a že je i potřebný. To konstatoval i Ústavní soud, že jeho cílem je zlepšit výběr daní," řekl.

Spokojený je i s tím, že Ústavní soud neoznačil za důvod ke zrušení zákona postup minulé Sněmovny, která předčasně ukončila rozpravu. "Ústavní soud de facto dal za pravdu postupu tehdejší vládní koalice, která použila ukončení rozpravy jako nouzový prostředek ve chvíli, kdy opozice zneužila jednoho paragrafu jednacího řádu a chystala se zcela zablokovat Poslaneckou sněmovnu," řekl Hamáček, který v minulém období dolní komoře Parlamentu předsedal.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík ocenil, že soud zrušil spuštění třetí a čtvrté etapy EET, což Starostové dlouhodobě požadují. "Navíc budeme požadovat, aby se v rámci 1. a 2. vlny evidence netýkala ani neplátců daně z přidané hodnoty," uvedl na twitteru. Uvítal také to, že na účtenkách se nemají podle soudu uvádět identifikační čísla. "Zpracováváním rodných čísel v případě účtenkové loterie se nepřiměřeně zasahuje do soukromí občanů," myslí si.

"Jsem rád, že soud dal v některých případech za pravdu naší stížnosti na zákon o evidenci tržeb. Za neméně důležité považuji, že ÚS také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem," komentoval rozhodnutí na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala.

Benda považuje rozhodnutí soudu o EET za jednoznačné vítězství

Za jednoznačné vítězství považuje poslanec ODS a spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil náběh třetí a čtvrté vlny EET. Zrušil i některé její části jako povinnost evidovat rodné číslo nebo povinnosti týkající se bezhotovostních plateb. Zákon jako celek ale platí dál. Na soud se obrátilo 41 pravicových poslanců.

Reakce Marka Bendy na verdikt Ústavního soudu:

"Rozhodnutí je jednoznačné vítězství. Měli jsme pravdu. EET je možná účinný nástroj, ale špatně připravený. Soud nám vyhověl ve velké části," řekl novinářům Benda. Podle něj třetí a čtvrtá vlna v termínech, které vláda plánovala, nezačne. "Vláda by musela přijít s novou úpravou. Muselo by to projít Sněmovnou. V té podobě, v jaké to bylo schváleno, to nemůže začít platit. To je dobrá zpráva pro všechny, kterých se měla třetí a čtvrtá vlna týkat," dodal.

Třetí fáze měla začít 1. března 2018 a týkat se měla stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích či služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se pak měli zapojit také vybraní řemeslníci i další služby. Ústavní soud ale dnes "náběh" třetí a čtvrté etapy zrušil.

Podle poslanců, kteří se obrátili na Ústavní soud, prosadila EET vládní většina i za cenu porušení zákonné procedury, protože rozprava skončila ve třetím čtení, když někteří poslanci nedostali prostor k vystoupení. ÚS sice uznal, že to bylo v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, ale dospěl k závěru, že opozice měla dost prostoru se vyjádřit. "Nejsem spokojený s výrokem o Sněmovně, kde bylo porušeno moje právo. To je ale to nejméně podstatné. V těch podstatných věcech se nám vyhovělo. Namítali jsme od počátku, že zmocnění, která jsou dána vládě, jsou nebetyčná a znamenají, že si vláda může sama rozhodovat o čemkoliv, v této části nám soud vyhověl úplně," dodal Benda.