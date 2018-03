Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) pokládá za logický požadavek Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní (RUD), která by nejlidnatějšímu regionu v zemi zajistila větší příjmy. Hejtmanství by mělo navrhnout legislativní změnu a bude na Sněmovně, aby o tom rozhodla, řekl Babiš novinářům při dnešní návštěvě regionu.

"Středočeský kraj je vlastně jediný kraj u nás, který má dramatický nárůst obyvatel. Od roku 2000 to je de facto o 20 procent," uvedl Babiš. Požadavek Středočeského kraje ohledně rozdělení rozpočtového určení daní mezi jednotlivé regiony je podle něj logický a myslí si, že by měl být podpořen. "Ale to je samozřejmě otázka. My jsme vyzvali kraj, aby navrhl legislativní změnu a je potom na Sněmovně, aby rozhodla," dodal.

Vedení středočeského hejtmanství dlouhodobě usiluje o zvýšení svého rozpočtu na základě rozpočtového určení daní pro kraje. Podmínky nastavené v roce 2000 podle něj už neodpovídají změnám v počtu obyvatel nebo situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. V případě, že by byly tyto faktory zohledněny, mohl by kraj získat ročně do rozpočtu zhruba o 1,2 miliardy korun více.

Podle premiéra patří mezi největší problémy středních Čech doprava. Za smutné pokládá to, že stále není úplně jasno o dostavbě dálnice D3 a Pražského okruhu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla, že vláda schválila krajům čtyři miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Pro Středočeský kraj to přestavuje 717 milionů, k nimž hejtmanství přidá dalších 350 milionů. "V letošním roce tak budeme dávat na opravy silnic miliardu korun," uvedla.

Například vedení Kladna ale postup při opravách krajských silnic kritizuje, hejtmanství podle něj čeká na dotace a nechce opravy financovat ze svého. Silnice v nejhorším stavu proto radnice nechala osadit značkami upozorňujícími řidiče, že jedou po vozovce ve správě Středočeského kraje. Cílem je, aby šoféři věděli, že za stav vozovky není odpovědné město.

Vláda podle Babiše při výjezdech do regionů nechce slibovat, ale mapovat investiční potřeby. "Naše země nikdy neměla desetiletý investiční plán a je potřeba ho udělat," řekl. Ministři majídnes na programu také návštěvu mělnické elektrárny, zámku v Přerově nad Labem i Poděbrad.