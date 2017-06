Praha - Lídr ČSSD do říjnových voleb Lubomír Zaorálek považuje za hlavní vodítko pro případná povolební spojenectví plány politických stran do nejbližšího období. V rozhovoru ČTK řekl, že nepřítelem pro něj není šéf hnutí ANO Andrej Babiš osobně, ale program, který dosud představil, i to, jak se choval v době, kdy řídil ministerstvo financí. Za bezcitný označil postoj, který Babiš zaujal k prodeji bytů společnosti ČEZ v pražské Písnici.

Zaorálek ve středu Babiše vyzval, ať prostřednictvím ministra financí Ivana Pilného (ANO) prosadí připojení státu k žalobě nájemníků z bytů v pražské Písnici, když už to neudělal ze stejné pozice dříve. Mělo to zabránit převodu více než 700 písnických bytů na firmu CIB Rent Písnice, proti kterému jejich obyvatelé protestují. Podle názoru ministerstva dosavadní majitel ČEZ byty nabyl před 25 lety podle práva a není tak důvod do sporu vstupovat. Podle Zaorálka se Babiš zachoval necitelně, vstup státu do případu by podle něj totiž mohl pro nájemníky znamenat větší šanci s návrhem na předběžné opatření.

Zaorálek v Moravskoslezském kraji kritizuje prodej bytů OKD, v případě Písnice vidí podobnost. "Základní rámec je v něčem podobný. Někdo najednou přijde a řekne těm lidem, já vás dám do frcu. I (britská premiérka Margaret) Thatcherová říkala, že není dobré to dávat developerům a finančním žralokům. Oni z toho budou chtít jen vytřískat zisk. Říkala, že se to nevyplatí ani státu ani občanům," uvedl.

Babiš je podle Zaorálka v případu Písnice bezcitný. "Jeho reakce na to, co jsem řekl, je bezcitná, a vy se mě ptáte, jestli s tím člověkem půjdu do vlády? Mne nezajímá, co žvaní, mě zajímá co dělá. A to, co on dělá, je bezcitné, já mu přestávám věřit, že je schopen tohle změnit," uvedl Zaorálek. Jedinou možností podle něj bylo připojení se ke sporu. To, že tak Babiš neučinil, podle Zaorálka znamená, že je nemohoucí, nebo není schopen to říct úředníkům.

Nepřítelem je pro Zaorálka také politika, která se podle něj začíná rýsovat na základě programů ODS, TOP 09 a ANO v oblasti daní. Pokud se budou snižovat, bude to mít podle Zaorálka devastující dopad na zdravotnictví, školství a sociální služby. "Já v tom skoro vidím jakoby koalici ODS TOP a Babiš, která má velmi podobný pohled na to, že budou dělat, co tady dříve dělal pan premiér Mirek Topolánek. Ten přišel, nikomu nic neřekl a srazil o 70 miliard korun výdaje státního rozpočtu zrovna v těch oblastech, o kterých mluvím," uvedl.

Právě každodenní otázky chodu zdravotnictví, školství a sociální problémy jsou podle Zaorálka tím, co by se mělo řešit. "By bych rád, kdyby všichni začali hovořit o tom, co tu budou dělat, Babiš hovoří o roku 2035. Já říkám, snesme se teď dolů z těch rychlodrah, řekněme si raději, teď se nám v tomto období nepodařilo udělat daleko jednodušší věci, postavit třeba normální silnice," uvedl.

Problém podle něj tkví v tom, že lidé cítí strach a nejistotu, například když přijdou nemocní do nemocnic, kde dlouhou dobu čekají na ošetření, nebo ohledně penzí či zajištěním vzdělání pro děti. "Tenhle systém, kde někteří jsou odsouváni bokem, ať už v ordinaci nebo ve škole, to jsou věci, které mě zajímají. Nebavme se o snění, ale co uděláme proto, aby se to měnilo," uvedl Zaorálek s tím, že bude posuzovat případné koaliční partnery podle toho, co dělají a budou dělat. Pan Babiš mě v tom naprosto zklamal, uzavřel.