Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude po ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) požadovat rezignaci kvůli pochybnostem kolem jeho diplomové práce. Babiš novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci, ale v seznamu zdrojů použitou literaturu měl. "Není to ideální situace, ale jako problém to nevidím," konstatoval premiér. Počkat však ještě chce na analýzu Metnarovy práce. Ministr se plánuje vyjádřit do konce týdne. Ostravská univerzita se k diplomové práci vyjádří do dvou dnů. Rektor se domnívá, že je to jiné než předchozí kauzy.

"Co jsem četl, jeho diplomka i podle expertů plagiát není, protože použitou literaturu uvedl ve zdrojích. Ano, měl uvést citace," napsal ČTK Babiš. V porovnání s obviněním z údajného plagiátorství, kvůli nimž v posledních týdnech rezignovali ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD), je Metnarův případ podle premiéra jiný.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize v úterý uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text.

Metnar v reportáži nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. "Diplomovou práci analyzuji a očekávám, že se vyjádřím do konce týdne," napsal dnes ministr ČTK. Mluvčí školy Adam Soustružník ČTK řekl, že si zástupci univerzity musí nejdříve prostudovat posudek k Metnarově práci.

Ke kvalitě diplomové práce Metnara se Ostravská univerzita (OU) vyjádří nejpozději v pátek. Rektor univerzity Jan Lata se ale domnívá, že tento případ je jiný než předchozí dvě plagiátorské kauzy.

"Zatím mám informace jenom z médií, nicméně se mi zdá, že ta situace je jiná, než byla v těch předchozích plagiátorských aférách. Nejsme schopni provést seriózní rozbor za několik hodin, ale uděláme ho i ve spolupráci s některými kolegy z ostatních univerzit," řekl ČTK Lata.

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), serveru iDNES.cz řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj.

IT specialista Vysoké školy ekonomické Jan Mach ČTK řekl, že Metnarova diplomová práce existuje jen v tištěné podobě, a není tedy možné ji zkontrolovat v antiplagiátorském softwaru. Při posuzování Metnarovy práce ji porovnal s knihou prorektora pro vědu na Vysoké škole ekonomické v Praze Petra Musílka, kterou Metnar uvedl v seznamu použité literatury. Na několika stranách kontrolované práce přitom podle Macha autor z této knihy čerpá, aniž ji uvedl jako zdroj. "Neoznačil bych to jako plagiát, ale za horší práci se zdroji," konstatoval.

Ani podle Musílka se Metnar zřejmě nedopustil vědomého plagiátorství. Některé pasáže jeho práce považuje odborník za věcně "poměrně dobře zpracované". Kvalita zpracování práce by podle něj ale mohla být lepší.

Opoziční politici komentují podezření z plagiátorství Metnara převážně ironicky. Připomínají, že v minulých dvou týdnech kvůli podezření z opisování v bakalářské a diplomové práci rezignovali dva další ministři koaliční vlády ANO a ČSSD. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) ale označil kritiku Metnara za přehnanou.