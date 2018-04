Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) označil noční nálet USA, Británie a Francie v Sýrii za nevyhnutelný. Podle českého ministerstva zahraničí to byl jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. Podle úřadu nebyli Češi v Sýrii ohroženi a v souvislosti s událostmi ani českým občanům nebezpečí nehrozí. Ministerstvo obrany oznámilo, že v pořádku jsou i čeští vojáci na misi na Golanských výšinách mezi Sýrií a Izraelem. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) na opakované dotazy novinářů neupřesnil, zda USA informovaly Česko o útoku předem.

"Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní," uvedl Babiš.

Skepticky se naopak k zásahu vyjádřil Hrad. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Zároveň osočil novináře a kritiky Zemana, že podporují válku.

Stropnický řekl, že americká strana Česko o útoku informovala, neupřesnil, zda se to stalo ještě před zásahem, nebo až v jeho průběhu. Zásah veden zhruba s dvojnásobnou silou proti loňskému náletu, který Američané vedli v souvislosti s předchozím chemickým útokem v Sýrii. Nyní tak bylo použito kolem 130 raket.

Záznam vyjádření ministra zahraničí Martina Stropnického k aktuální situaci v Sýrii.

Stropnický připustil, že zásah byl veden bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Připomněl však, že Rusko zablokovalo několik rezolucí o kontrole chemických zbraní v Sýrii. Podle něj tak bylo třeba dát najevo, že užití chemických zbraní je hranice, jíž nelze překročit. "Kdybychom čekali na mandát, budeme pasivními svědky, a to už je skoro spolupachateli něčeho, co jsme viděli tento týden. A to se mi zdá, že je nepřípustné," řekl.

Ministr zopakoval, že Česko považuje za nejlepší cestu k ukončení násilností v Sýrii diplomatická jednání o mírovém uspořádání. K uklidnění situace se podle něj snaží přispívat i česká ambasáda v Damašku.

Podobný postoj jako vláda přijaly k útoku v Sýrii ODS, KDU-ČSL, TOP 09. "Použití chemických zbraní proti vlastnímu obyvatelstvu je odporný zločin, který nelze tolerovat," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Zdrženlivější byli Piráti a ČSSD, kteří užití chemických zbraní rovněž odsoudili, zásah Západu ale podle nich sám o sobě k vyřešení situace v Sýrii nepovede.

Nálet naopak odsoudil předseda KSČM Vojtěch Filip. "Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad," uvedl.

Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je útok podporou pro islamisty v Sýrii. "USA a jeho spojenci se neumí vyrovnat s vítězstvím Syřanů a Rusů nad islamisty, což způsobilo posílení vlivu Ruska v regionu," napsal v sms zprávě ČTK. Vojenský úder bez vyšetření předcházejícího chemického útoku je podle něj neoprávněný. Poslanec SPD Lubomír Volný dokonce nazval vojenský zásah teroristickou útokem zemí NATO.