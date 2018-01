Brusel - Premiér Andrej Babiš dnes v rozhovoru s belgickým listem Le Soir odmítl, že je populista, a dodal, že s prezidentem Milošem Zemanem nemá "prakticky nic" společného. Za svůj vzor označil někdejšího newyorského starostu Michaela Bloomberga, který podobně jako od přešel od podnikání do politiky. Aféru kolem farmy Čapí hnízdo pak označil za vykonstruovanou a za kauzu na objednávku. Kritizoval migrační kvóty a vyslovil se pro zachování národní měny koruny.

"Jak bych mohl být populista, když jsem zavedl elektronickou evidenci tržeb? Kvůli tomu jsem ztratil deset procent voličů," řekl premiér v demisi na otázku, zda se považuje za proevropského populistu podporujícího podnikání, jak o něm píšou média. Babiš v této souvislosti dodal, že bojuje proti daňovým únikům, a že "je tady pro lidi".

"Jestliže tvrdíte, že to ze mě dělá populistu, pak jsem hrdý na to, že jím jsem."

Na otázku týkající se znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem odpověděl, že s ním nemá prakticky nic společného, ale je to jeho prezident a podporuje ho. "On mě také podpořil," uvedl Babiš. Západní média podle něj opisují "hlouposti", které publikují Zemanovi nepřátelé. "Je proti němu vedena hrozná kampaň," řekl Babiš, který se dnes v Bruselu sešel s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Zeman je podle Babiše hrdý na to, že udržuje vztahy s čínským i ruským prezidentem a rád by se setkal i s šéfem Bílého domu. Jako prezident malé země by byl hrdý, kdyby mohl říct, že má u všech prezidentů dveře otevřené, dodal Babiš. Uvedl také, že nikdo nekritizoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a neoznačoval jej za pročínského politika, když jeho tým nedávno v Číně dojednal prodej airbusů. Macron přitom odmítl veřejně dávat Číně lekce z lidských práv.

Když se rozhovor stočil na kauzu Čapí hnízdo, kvůli níž obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i Babiše, premiér řekl, že tradiční strany se jej snaží dostat z vlády. Označil je za "zkorumpované".

Babiš v rozhovoru zopakoval svůj nesouhlas s možností vzniku trvalého mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl v případě krize. "Ze zásady odmítáme, aby za nás někdo jiný rozhodoval, kdo přijde žít a pracovat do naší země," uvedl předseda vlády. Kvóty podle něj nejsou efektivní a rozdělují Evropu. Česká republika ale zároveň nabízí solidaritu, například vysílání policistů nebo peníze Libyi.

Možnost přijetí eura podle premiéra teď není pro českou vládu téma. Jako podnikatel by byl pro euro, ale jako politik je pro zachování koruny. "Za růst, který jsme měli, vděčíme rovněž zásahům naší české centrální banky. Jsme země orientovaná na vývoz. Když by nastala krize, je dobré mít vlastní politiku. A co se týče investorů, pro ty je zásadní, že jsme v Evropské unii".