Praha - Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) odmítá dnes na koaliční radě řešit případ korunových dluhopisů. Novinářům před jednáním vlády řekl, že záležitost nemá nic společného s koalicí a její zařazení na program vnímá jako kampaň ČSSD. Na programu schůzky lídrů ČSSD, ANO a KDU-ČSL by měla být i otázka, jak finanční správa prověřila zdanění výnosů z korunových dluhopisů. Ty se dostaly do centra pozornosti v souvislosti s Babišem, který je v minulosti koupil od své tehdejší společnosti Agrofert.

Babiš uvedl, že zařazení tématu na koaliční jednání je pokračováním kampaně, která se vedla na pátečním a sobotním sjezdu ČSSD v Brně. Poznamenal, že se mu zdá, že sjezd stále neskončil. "Je to pokrytectví ze strany pana premiéra, který jen potřebuje živit tuhle věc proti mně," řekl novinářům. Stejně by podle něj mohlo ANO navrhovat projednání případu OKD či poslaneckých náhrad premiéra Sobotky, dodal.

Bod "Činnost daňové správy ve věci zdanění výnosů z korunových dluhopisů" označil za šaškárnu ze strany ČSSD. "My na koaliční radě takové body nebudeme projednávat, protože to nemá nic společného s koalicí. Pokud mají být takové koaliční rady s takovými body, pak je úplně zbytečné, abychom na takové koalice chodili," řekl. Věc chce vysvětlit dopisem, který koaličním partnerům předloží, až na téma dojde.

Babiš dluhopisy koupil od své tehdejší společnosti Agrofert, a to v objemu téměř 1,5 miliardy korun. Vzhledem k podmínkám v zákoně nepodléhal jejich úrokový výnos zdanění. Babiš také čelil podezření, že na jejich nákup neměl dost peněz, což ale odmítá, stejně jako to, že by obcházel zákon.

Podle sněmovního rozpočtového výboru existují podezření, že při emisích dluhopisů mohli někteří emitenti a jejich vlastníci zneužít daňové zákony. Babiš už dříve Sobotkovi napsal, že daňová správa se kontrolou možných daňových úniků v této souvislosti zabývat nebude. Sobotka to považuje za nedostatečné.

Vláda či koaliční rada by se mohly také zabývat účastí ministrů na evropských summitech. Minulý týden Babiš vyčítal Sobotkovi, že kvůli sjezdu ČSSD zmešká páteční část jednání EU. Premiér oponoval, že na summitech má stoprocentní účast, zato Babiš chyběl na polovině schůzek ministrů financí. "Je vidět, že pan premiér má nové poradce, takže základní úkol je střílet do Babiše," řekl dnes Babiš.

Ministr financí zopakoval, že na rozdíl od Sobotky řídí resort. "Pan premiér má na starosti organizovat vlády, kde většinou ty body jsou o ničem, a chodit do Bruselu. To je jeho práce," řekl. Sobotka si podle Babiše přidělává další práci a svolává komise, které ostatní spíš zdržují.