Praha - Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s návrhem na přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Řekl to Českému rozhlasu Radiožurnálu v reakci na čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který vyzval Česko a Evropskou unii k následování příkladu Spojených států, které tento krok oznámily. Podle Babiše ale je třeba nevytvářet na Blízkém východě nové konflikty.

Americký prezident Donald Trump tento týden uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil, že se tam přesune americká ambasáda, která dosud stejně jako zastoupení dalších států sídlila v Tel Avivu. Zeman ve čtvrtek Trumpův plán na přesun velvyslanectví uvítal a řekl, že by stejný krok měly udělat i Česko a EU.

"Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a nedej bože nějaké atentáty," řekl dnes Babiš Českému rozhlasu. Podle něj je třeba nevyvolávat v oblasti další konflikty.

Babiš se přihlásil k postoji Evropské unie, která je jako celek k Trumpovu návrhu zdrženlivá. "Evropská unie má k tomu nějaké stanovisko, tady jsme samozřejmě solidární v zahraniční politice. Já myslím, že bychom neměli rozhodnutí pana Trumpa podpořit," uvedl Babiš.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že prezident názor designovaného premiéra respektuje, ale nesdílí ho. "Andrej Babiš se dosud nezabýval zahraniční politikou a bude zřejmě trvat nějaký čas, než se v ní zorientuje," uvedl mluvčí na twitteru.

Česká republika považuje podle tuzemského ministerstva zahraničí Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i Státu Palestina. "O přesunu zastupitelského úřadu ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma můžeme uvažovat až na základě výsledků jednání s klíčovými partnery v regionu a ve světě," uvedlo ve středu. V září šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že koordinace je nutná mimo jiné i se samotným Izraelem a Česko zatím přesun ambasády do Jeruzaléma nechystá.