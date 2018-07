Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci uspořádané 16. července 2018 v Praze po jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Gurría do ČR přijel prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let.

Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci uspořádané 16. července 2018 v Praze po jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Gurría do ČR přijel prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let. ČTK/Kamaryt Michal

Řím/Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nepovažuje za správné, že si 450 migrantů zachráněných v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi, rozdělí Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko. Novinářům to řekl po dnešním jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Postup těchto zemí podle něj bude motivovat pašeráky lidí, řekl Babiš.

Vylodění migrantů povolila italská vláda poté, co se prvních pět zemí zavázalo, že každá z nich přijme padesátku uprchlíků. Další migranty by podle deníku Corriere della Sera mohla přijmout Belgie. ČR už o víkendu uvedla, že žádosti Itálie nevyhoví.

Babiš dnes zopakoval, že řešení nepovažuje za správné. "Tím jenom motivujeme pašeráckou mafii, aby posílala další nelegální migranty do Evropy," uvedl. EU má podle něj naopak vyslat zprávu, že nemůže nelegální migranty přijímat. Babiš chce situaci řešit tak, aby lodě s migranty nemohly vůbec z Afriky vyplouvat. Podporuje také dohody se severoafrickými státy a také se zeměmi, odkud migranti pocházejí, řekl.

Na Sicílii se vylodilo už všech 450 migrantů z rybářské lodi

Všech 450 migrantů, kteří byli zachráněni v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi, se už vylodilo v sicilském přístavu Pozzallo; zbylí muži se na pevninu dostali v noci na dnešek. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na starostu města Roberta Ammatumu. Francie, Německo, Malta, Portugalsko a Španělsko oznámily, že přijmou po 50 uprchlících. Dvacet dalších přijme podle agentury ANSA Irsko. Italský tisk si všímá odmítavého stanoviska České republiky a Maďarska.

Vylodění povolila italská vláda poté, co se prvních pět zmíněných zemí zavázalo, že každá z nich přijme padesátku uprchlíků. Další migranty by podle deníku Corriere della Sera mohla přijmout Belgie.

Policisté během vyloďování uprchlíků zadrželi osm lidí, které podezřívají z pašeráctví lidí, napsala agentura Reuters. Mezi vyloděnými uprchlíky je 128 mladistvých bez doprovodu. Nejčastěji migranti pocházejí z Eritreje (291) a ze Somálska (92).

Dnešní italský tisk si všímá zamítavého stanoviska Česka a Maďarska. "Praha útočí", zní titulek článku v listu La Stampa, který cituje českého premiéra. "Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy," řekl Andrej Babiš, který připomněl princip dobrovolnosti, jímž se má přijímání migrantů řídit.

"Nikoho nepřijmeme. Maďarští voliči se jasně vyjádřili v posledních volbách: nechtějí žít v zemi imigrantů," uvedl István Hollik, mluvčí vládní strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podle agentury ANSA odmítly migranty přijmout i zbylé země Visegrádu, tedy Slovensko a Polsko.

"Itálie už není uprchlickým táborem Evropy. Je to politické vítězství," uvedl šéf protiimigrační Ligy a nynější italský ministr vnitra Matteo Salvini. Řekl také, že Evropská unie by měla Libyi uznat za bezpečné místo pro uprchlíky. Na to Evropská komise reagovala konstatováním, že Libyi za bezpečnou nepovažuje. Na alarmující podmínky v libyjských detenčních táborech opakovaně upozorňuje i OSN. Podle mezinárodního práva nesmějí být uprchlíci vraceni tam, kde jim hrozí ohrožení života.

Rybářská loď, vyslaná pašeráky z Libye v pátek, dorazila až k malému ostrovu Linosa mezi Lampedusou a Sicílií. Ihned se stala předmětem migračního sváru mezi Itálií a Maltou. Podle agentury AFP se loď v okamžiku zachycení nacházela v mezinárodních vodách, ale zároveň v zásahové oblasti maltské pobřežní hlídky.

Itálie chtěla Maltu donutit, aby za uprchlíky na palubě převzala odpovědnost; Valletta se bránila tím, že loď byla mnohem blíže k italské Lampeduse, migranti navíc prý pomoc Malty odmítli a chtěli plout dál do Itálie.

Od sobotního rána čekali uprchlíci na lodi unijní agentury Frontex a plavidle italské finanční stráže, na něž byli přeloženi u sicilského přístavu. Na pobřeží byly nejprve v neděli odpoledne převezeny ženy a děti. V noci na dnešek pak i zbylí muži. Italská média informovala, že mezi uprchlíky je řada podvyživených osob, jedna žena váží pouhých 35 kilogramů.