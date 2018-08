Ilustrační foto - Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci uspořádané 16. července 2018 v Praze po jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Gurría do ČR přijel prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let.

Ilustrační foto - Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci uspořádané 16. července 2018 v Praze po jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Gurría do ČR přijel prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - O platech ve veřejné sféře chce premiér Andrej Babiš (ANO) jednat během debaty o rozpočtu, tedy do konce září, kdy musí vláda návrh hospodaření na příští tok odevzdat Sněmovně. Trvá na tom, že přidat mají dostat hlavně ti s nižšími příjmy. Odbory požadují růst tarifů o deset procent. Novinářům dnes Babiš řekl, že s odboráři jedná průběžně jak on, tak ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nechce ale přistoupit na požadavek odborů, aby jednání byla uzavřena v srpnu.

"Známe názory odborů, na to se nemusíme setkávat," uvedl Babiš a dodal, že s odboráři nicméně komunikuje. Poznamenal, že setkání odborového předáka Josefa Středuly s vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem v minulém týdnu považuje pouze za mediální prezentaci. Osobně má v plánu řadu jednání k růstu platů, nevyloučil například koaliční jednání. S konečnou platností pak musí rozhodnout vláda. "Splníme to v rámci termínu a termín je 30. 9.," řekl.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci. Hamáček minulý týden po schůzce se Středulou řekl, že sociální demokracie bude ve vládě prosazovat to, aby se navyšování co nejvíc přiblížilo odborářskému požadavku.

Odbory se s kabinetem v červenci dohodly na tom, že by rozhodnutí o přidání mohlo padnout v polovině srpna. Odboráři vládu k jednání o zvýšení platů vyzvali v polovině března. Stěžovali si na to, že s nimi premiér nejedná. V polovině června pohrozili protesty. První schůzka se pak konala 19. června, druhá v červenci.

Babiš a Schillerová se na nedávné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem shodli na tom, že by desetiprocentní navýšení nebylo adekvátní. Vládní sociální demokraté naopak stojí na straně odborů.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634.700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31.968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Požadavek na plošné přidávání o deset procent ve veřejném sektoru kritizují podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.