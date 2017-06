Praha - Česká republika by neměla vstupovat do eurozóny, řekl v rozhovoru s ČTK předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš. Podle něj by zavedení společné evropské měny znamenalo, že by Česko ručilo za cizí dluhy a přišlo by o jeden z nástrojů, které pomáhají řešit hospodářské krize. Babiš také kritizoval Evropskou unii za nadměrnou regulaci, společenství se navíc podle něj nesoustřeďuje na podstatná témata.

"Eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese," řekl Babiš. "My kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy euro, musíme ručit," uvedl. Země eurozóny se podílejí na záchranném mechanismu ESM, který má pomáhat státům, co budou mít problémy se splácením svých závazků.

Babiš uvedl, že zachování vlastní měny je vhodný nástroj pro řešení hospodářských krizí. "Je dobře, že máme nezávislou Českou národní banku. Jednoznačně koruna je skvělý nástroj na podporu ekonomiky, pokud budou problémy," řekl. Vstup do eurozóny by podle něj také oslabil možnosti samostatného rozhodování Česka. "Za to období, kdy jsem jezdil do Bruselu, vím, jak to funguje, kolik úsilí to dá prosadit zájem nějaké menší země, jako jsme my. Eurozóna by byla jenom další závislost na rozhodování někoho o nás bez nás," řekl.

Česko se zavázalo přijmout euro v rámci smlouvy o vstupu do EU v roce 2004. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v květnu vyslovil pro to, aby si Česko stanovilo termín pro přijetí společné měny, rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. Nepřijetí společné evropské měny by podle Sobotky mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu Evropské unie. Pro zavedení eura se vyslovila také opoziční TOP 09, odmítá ho naopak ODS.

Babiš jednoznačně odmítl návrhy na zavedení společného ministra financí pro eurozónu, které zmiňoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Podotkl, že v názoru na společnou měnu se rozchází i se zástupci liberální frakce ALDE, do níž v Evropském parlamentu patří europoslanci za ANO.

Babiš rovněž kritizoval regulaci ze strany EU, která je podle něj nadměrná. Přitom unie podle něj nedokáže řešit zásadní problémy. "Evropa není schopná řešit migraci, to je velký problém. Další problém je terorismus. A velký problém je multikulturní společnost, kdy většina západních politiků se snažila lidem namluvit, že přistěhovalci jsou integrovaní. Nejsou," řekl.

EU by si podle Babiše měla jasně definovat, co bude dělat společně. Za příklady potřebné spolupráce zmínil boj proti terorismu, spolupráci zpravodajských služeb nebo spolupráci v obraně, neboť zájmy unijních členů NATO nejsou vždy shodné jako zájmy Turecka či USA. Naopak otázka přijímání uprchlíků by podle něj měla zůstat v pravomoci jednotlivých států. "Není možné, aby nám Brusel rozhodoval, kdo bude žít v naší zemi," řekl.