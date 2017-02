Praha - Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš si nechá udělat dva audity svých příjmů a jejich výsledek zveřejní. Řekl to dnes v České televizi (ČT). Za svá předchozí slova o zkorumpovaných novinářích se veřejnoprávní televizi omlouvat nehodlá. Nejasnosti kolem Babišova majetku se vynořily v souvislosti s tím, že v roce 2013 nakoupil dluhopisy svého holdingu Agrofert za 1,5 miliardy Kč. Vicepremiér Babiš už dříve uvedl, že na nákup těchto dluhopisů využil své předchozí příjmy.

Pochybnosti o svých příjmech hodlá Babiš rozptýlit auditem. "Já jsem oslovil dva renomované auditory z první čtyřky a požádal jsem je, aby udělali nezávislý audit," řekl dnes večer ČT. Výsledky auditů Babiš podle svých slov zveřejní. "Ale nechť to udělají všichni, kteří mě kritizují," dodal ministr.

O nejasnostech kolem nákupu dluhopisů dříve informovaly mimo jiné pořady veřejnoprávní televize 168 hodin a Reportéři ČT. Babiš dnes oznámil, že se kvůli tomu hodlá obrátit se stížností na Radu ČT a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle Babiše byly pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní.

Vedení ČT na ministrova slova reagovalo vyzvou, aby ministr svá obvinění doložil, nebo se omluvil. Babiš ale podle svých slov omluvu neplánuje. "Já se určitě neomluvím," řekl dnes v ČT. "Umožňujete, aby se z publicistického pořadu skrytou formou stával nástroj politického boje, a vyvoláváte nepravdivý a falešný dojem," vytkl televizi ministr. Sva slova o manipulaci hodlá doložit analýzou reportáží.

S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl.

Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok, veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.