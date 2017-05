Praha - Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš navrhl premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) jako nového ministra financí poslance Ivana Pilného (ANO). Novinářům to řekl po dnešní zhruba dvacetiminutové schůzce se Sobotkou. Předsedu sněmovního hospodářského výboru považuje Babiš za nezávislého člověka, který není žádnou jeho loutkou. Sobotka na twitteru oznámil, že se s Pilným během dnešního odpoledne sejde, poté oznámí svoje rozhodnutí. Později Strakova akademie upřesnila, že schůzka začne v 15:00, přibližně po hodině má následovat tisková konference premiéra.

"Já myslím, že to je dobrý kandidát, je to zkušený člověk, řídil velké firmy, je zkušený v byznysu. V ekonomice se vyzná a dobře vystupuje na veřejnosti," vysvětlil Babiš, proč navrhuje Pilného. Zopakoval, že si přeje pokračování současné vládní koalice. Premiér předtím odmítl nominaci dosavadní Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), vadila mu jejich vazba na Babiše či Agrofert.

Záznam videopřenosu z vyjádření Babiše po schůzce se Sobotkou:

Babiš doufá v to, že premiér se k návrhu postaví pozitivně. "A ukončíme tenhle ne úplně pozitivní příběh naší vlády. My chceme urychleně, aby ta krize skončila, abychom neotravovali lidi," konstatoval Babiš, který o sobě hovořil jako o ministrovi v demisi a usmíval se při dotazu, zda už se chystá na předvolební kampaň. Nechtěl předvídat, jak by se jeho hnutí zachovalo, kdyby Sobotka odmítl i třetí návrh. "Já se potom vyjádřím, ale je zbytečné o tom teď spekulovat," řekl.

Sobotka potvrdil, že hnutí ANO nabídlo Pilného. "Dnes odpoledne se s ním chci sejít, pak oznámím své rozhodnutí," uvedl. Podle Babiše premiér během schůzky návrh nijak nekomentoval. Pilný dnes ve Sněmovně hájil vydávání zajišťovacích příkazů, jejichž nadužívání kritizuje opozice či sociální demokracie.

Sobotkův návrh na odvolání Babiše, který podle koaličních partnerů zatěžuje kabinet nevyjasněnými okolnostmi svého podnikání, leží na Pražském hradě od 5. května. Kvůli sporu s prezidentem Milošem Zemanem o podpis návrhu Sobotka chystá kompetenční žalobu. Zeman by podle něj měl konat po příletu z cesty Číny, kterou dnes ukončil. Hrad avizoval, že další kroky oznámí až příští týden.

Bělobrádek nominaci Pilného respektuje

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) respektuje nominaci poslance Pilného na ministra financí, je to podle něj právo hnutí ANO. Podle předsedy lidovců je na zodpovědnosti ANO a premiéra Sobotky ČSSD, že nový ministr dokáže připravit návrh státního rozpočtu na příští rok, což Bělobrádek považuje za prioritu pro práci ministra do voleb. Řekl to novinářům ve Sněmovně.

"Je i lepší, když do takové funkce přijde někdo, kdo na ministerstvu působí nebo alespoň působil. Ať už je to bývalý ministr nebo náměstek, ať už současný nebo bývalý. Ale je to samozřejmě zodpovědnost hnutí ANO a také pana premiéra, zda usoudí, že to pan Pilný zvládne," řekl Bělobrádek v souvislosti s tím, že hlavním úkolem Pilného, pokud Sobotka jeho nominaci přijme, bude příprava rozpočtu.

Kalousek: Každý kandidát ANO bude na MF zastupovat zájmy Babiše

Každý ministr financí, kterého navrhne hnutí ANO, bude na ministerstvu zastupovat zájmy Babiše a společnosti Agrofert, kterou do února vlastnil. Novinářům to řekl předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Pokud Sobotka přijme nominaci Pilného, nebude to podle Kalouska znamenat změnu ve fungování ministerstva.

"Vycházíme z premisy, kterou každý ví. Hnutí ANO, Agrofert a Andrej Babiš je jeden nedělitelný organismus. To znamená, bude-li ministr financí kdokoli, koho hnutí ANO a Andrej Babiš nominuje, k žádné opravdové změně nedojde. Ta osoba, ať už se jmenuje jakkoliv, bude dál chránit Andreje Babiše a jeho činy a dál prosazovat zájmy Agrofertu na ministerstvu financí," řekl Kalousek.

Filip: Nejmenování Pilného ministrem by prohloubilo vládní krizi

Pokud by Sobotka nejmenoval poslance Pilného novým ministrem financí, bylo by to vnímáno jako další eskalace vládní krize. Novinářům to řekl předseda opoziční KSČM Vojtěch Filip. Je zvědavý, jak se Pilný s ministerstvem financí sžije, je to podle něj jiná činnost než řízení firmy nebo hospodářského výboru Sněmovny.

Předseda KSČM nechtěl předjímat, zda premiér nominaci Pilného přijme. "Kdyby pan premiér učinil jiný krok, by to bylo vnímáno spíše jako další eskalace vnitropolitického sporu," upozornil však. Podotkl také, že Pilný pochází z jiných kruhů než je pole působnosti holdingu Agrofert, což Sobotkovi vadilo u dříve navržených kandidátů, kteří měli nahradit Babiše, jehož se premiér rozhodl odvolat.

Filip také nepředpokládá, že by prezident Miloš Zeman kladl překážky jmenování Pilného. "U pana prezidenta se naplní jeho očekávání, že kromě odvolání (Babiše) také bude předložena nominace (nového ministra)," řekl.

Skopečka nominace Pilného překvapila, není prý expert

Poslanec ODS Jan Skopeček vyjádřil překvapení nad nominací Pilného na ministra financí, nepovažuje ho za experta na tento resort. Ministrem by se měl stát někdo zběhlý v přípravě státního rozpočtu, protože to bude hlavní úkol pro ministerstvo ve zbytku volebního období, řekl Skopeček novinářům.

"Pro mě je to jméno překvapivé, protože ještě před nedávnem hnutí ANO nechtělo pana Pilného zařadit ani na kandidátku pro další volby do Poslanecké sněmovny. Pan Pilný ještě před nedávnem říkal, že by tu nabídku odmítl, kdyby přišla, protože se nezdá být na to odborně zdatný," řekl Skopeček. Pilného nicméně označil za slušného člověka. "Považuji ho za to racionálnější, co hnutí ANO může nabídnout," uvedl.