Praha - Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) na sněmu svého hnutí navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113.000 korun měsíčně. U lidí s vyššími příjmy by chtěl daňovou sazbu zachovat. Prostor je podle něj i pro snížení sazeb daní DPH, odmítl naopak návrh ČSSD na vytvoření sektorové daně pro banky.

"Chceme dlouhodobě předvídatelné stabilní daňové prostředí. Nechceme navyšovat daně, některé chceme stabilizovat a některé snížit," řekl Babiš. Daň 15 procent ze superhrubé mzdy podle něj znamená, že lidé s příjmy do 113.000 korun měsíčně nyní odvádějí z hrubé mzdy 20,1 procenta. Na lidi s vyššími příjmy se vztahuje takzvaná solidární přirážka, takže výše jejich daně z hrubé mzdy je 23 procent.

Babiš prohlásil, že u lidí, na které se nyní vztahuje solidární přirážka, by chtěl daňovou sazbu zachovat. U ostatních navrhuje její snížení, neupřesnil však, kolik by daň měla činit. Odmítl přitom návrh ČSSD na zavedení progresivní daně, jejíž nejvyšší sazba by byla 32 procent a vztahovala by se na lidi s příjmy od 50.000 korun měsíčně.

"Vidíme prostor pro snížení sazby DPH," řekl Babiš s tím, že v minulosti činila snížená sazba daně z přidané hodnoty pět procent. Neuvedl však, zda by sazbu snížil na tuto úroveň nebo na nějakou jinou. Podle něj lze uvažovat i o snížení odvodů na sociální pojištění, naopak nechce zavádět speciální daně pro určitá hospodářská odvětví. ČSSD navrhla zavést bankovní daň, která by se určovala podle objemu aktiv dané banky.