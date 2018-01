Praha - Nařízení, kterým minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) k začátku minulého roku zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů, se měnit nebude. Peníze na mzdy zajistí kraje. Dnes ráno to na twitteru napsal premiér Andrej Babiš po jednání s předsedkyní Asociací krajů Janou Vildumetzovou (ANO) a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem. Kraje požadují po vládě čtyři miliardy korun. Z nich by byly schopny zaplatit jak vyšší mzdy řidičů, tak i opravy silnic druhých a třetích tříd, řekla ČTK Vildumetzová.

Ve čtvrtek přitom předseda vlády po jednání s hejtmany mluvil o tom, že chce vládní nařízení zrušit. Považuje totiž za nesmyslné, aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců. Vládní krok navíc označil za předvolební akci svého předchůdce.

"Právě jsme s šéfkou Asociace krajů Janou Vildumetzovou a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem domluvili, že peníze na řidiče zabezpečí kraje. Vláda bude hledat peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd," uvedl Babiš. Za důležité považuje, aby přepravci peníze od krajů skutečně dali řidičům, což podle něj musí kontrolovat inspektorát práce. "A nařízení vlády se měnit nebude. Budeme ale společně hledat způsoby, jak profesi řidiče lépe oceňovat," dodal premiér. Vyjádření odborářů a krajů ČTK zjišťuje.

"My bychom hlavně potřebovali vědět, jestli a kdy prostředky na opravy silnic dostaneme a v jakém objemu. V té finanční částce chceme mít zakomponované i navýšení mzdy řidičů. Proto máme usnesení Rady Asociace krajů ČR, že požadujeme na letošní rok čtyři miliardy. Ta jedna miliarda je tam na ty řidiče," uvedla Vildumetzová.

Peníze na opravy silnic kraje dostávaly ze státního rozpočtu poslední tři roky. Vildumetzová ČTK řekla, že nyní se bude čekat i na to, jak dopadne hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud by tam byl nějaký přebytek, byla by cesta, jak by kraje mohly opět peníze dostat. "Ale nás trápí, že se to dozvíme někdy v březnu nebo dubnu. My bychom se na to potřebovali připravit. Musíme mít připravené projekty a povolení a na jaře bychom už potřebovali opravovat," uvedla Vildumetzová.

Sobotkův kabinet po protestech řidičů rozhodl v říjnu 2016, že od ledna nadcházejícího roku stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje, které veřejnou dopravu objednávají a potřebné linky dotují, pak měly problémy s finančním pokrytím růstu mezd a tím, jak peníze k řidičům dostat. Nakonec loni v červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Vildumetzová ve čtvrtek po jednání s Babišem řekla, že nařízení Sobotkovy vlády nefungovalo, peníze od krajů se k řidičům často nedostávají. "Proto chceme v co nejbližší době přijít s náhradním systémovým řešením tak, aby se navýšení platů dostalo spravedlivě ke každému řidiči," uvedla.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestovali od října 2015. Šoféři si stěžovali, že kraje objednávají dopravu jen na základě ceny, a autobusové firmy pak šetří zejména na mzdách. V červnu 2016 odbory kvůli nízkým platům řidičů odsouhlasily přípravu stávky, a v říjnu téhož roku vláda zvýšení mezd řidičů schválila. Kvůli neplnění podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem dubna 2017 v pěti krajích jednodenní stávku.

Knot: Babišovo vyjádření o mzdách je populismus

Premiér Andrej Babiš by měl dopředu zvážit to, co říká, prohlásil náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09) v reakci na Babišovo vyjádření ohledně navyšování mezd pro řidiče linkových autobusů. Knot ho považuje za "populismus non plus ultra". Dnešní Babišovo prohlášení je podle Knota nefér vůči krajům.

Předseda vlády ve čtvrtek oznámil, že ruší rozhodnutí minulého kabinetu, které zajistilo zvýšení mezd pro řidiče linkových autobusů. Dnes ráno však uvedl, že navýšení platů se měnit nebude, ale finance pro řidiče si seženou kraje.

"Pokud Andrej Babiš kritizoval bývalého premiéra Sobotku (ČSSD) za populismus, tak tento krok je populismus non plus ultra," řekl dnes ČTK Knot. Podle něj se předseda vlády takto nemá chovat. "Pan Babiš by si měl uvědomit, že ve funkci premiéra nemůže svá prohlášení ze dne na den měnit," uvedl Knot.

Náměstek jihočeské hejtmanky navíc míní, že Babišovo dnešní prohlášení je nefér vůči krajům. "Navýšení mezd pro řidiče představuje na jihu Čech částku v řádech desítek milionů korun. A nevíme, kde tyto peníze máme vzít. Budeme požadovat po vládě, aby nám částku nějak kompenzovala," uvedl Knot.

Hejtman Štěpán: Premiér znejistil desetitisíce řidičů autobusů

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) dnes kritizoval kroky premiéra Andreje Babiše (ANO) v posledních hodinách, v nichž se rozporuplně vyjádřil k nařízení, kterým minulá vláda k začátku roku 2017 zvedla mzdy řidičů linkových autobusů. "Pan premiér se ve čtvrtek velmi rezolutně opřel do tohoto nařízení s použitím slov typu, že je to nesmyslné, a ani ne po 12 hodinách tento svůj názor mění. Vypovídá to o jeho nepříliš systémové práci," řekl ČTK Štěpán.

Hejtman dodal, že premiér znejistil desetitisíce zaměstnanců v autobusové dopravě. Skutečnost, že se nařízení měnit nebude, ale přivítal.

Ve čtvrtek předseda vlády po jednání s hejtmany mluvil o tom, že chce vládní nařízení zrušit. Prý je nesmyslné, aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců. Vládní krok označil za předvolební akci svého předchůdce. Dnes ráno na twitteru napsal, že nařízení, kterým minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) k začátku minulého roku zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů, se měnit nebude. Peníze na mzdy zajistí kraje.

"Jaké důvody ho vedly ke změně názoru, nedokážu odhadnout, každopádně je to zřetelné znejistění desetitisíců zaměstnanců, kteří pracují v autobusové dopravě. Původní vyjádření považuji za velmi vážné a velmi varující. Proč ho premiér okamžitě stáhne a velmi změkčí, je pro mě nepochopitelné," řekl ČTK Štěpán.

Podle něho je skutečnost, že se nařízení měnit nebude, pozitivní. "Je to dobrá zpráva pro řidiče autobusů, bude to znamenat jistotu, pro kraje to znamená ujištění v jakém rámci se pohybují," dodal.

Dotovanou autobusovou dopravu v hradeckém kraji zajišťuje 12 dopravců. Dotace kraje do autobusové dopravní obslužnosti by letos měla činit 336 milionů korun.

Netolický: Kraj na platy řidičů přidá, peníze bude chtít od státu

Pardubický kraj rád přidá dopravcům peníze na platy řidičů i letos, ale od státu očekává plnou kompenzaci, protože hejtmanství nemají bezedné měšce. ČTK to dnes řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD) v reakci na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který dnes na twitteru uvedl, že peníze na mzdy si kraje zajistí samy.

Premiér ve čtvrtek nejprve prohlásil, že chce zrušit zvýšení zaručené mzdy řidičů, které schválila vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Dnes na twitteru své rozhodnutí změnil, nic rušit nebude, uvedl však, že peníze mají vyplatit dopravcům kraje. Na loňský rok přitom stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dal krajům 394 milionů korun.

"Budeme chtít plnou kompenzaci. Současná vláda nese odpovědnost za rozhodnutí vlád předchozích," řekl hejtman. Zvýšení minimální mzdy řidičů si letos vyžádá 420 milionů korun navíc. Peníze by podle hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Aleny Vildumetzové (ANO) měl poslat krajům stát formou dotace na opravy silnic.

Čtvrteční vyjádření premiéra Babiše na tiskové konferenci po jednání Asociace krajů ČR, že zruší navýšení mezd řidičů, bylo podle hejtmana lehkovážné a patrně šlo o jeho soukromý názor. Na oficiálních schůzkách s hejtmany nezaznělo. "Mohlo to de facto znamenat kolaps dopravy, stávky, snižování platů řidičů," řekl Netolický.

Pardubický kraj letos musí obnovit smlouvu s dopravci, kteří kraji zajišťují regionální dopravu. Čeká ho výběrové řízení, dopravci získají kontrakt na deset let. Bude patrně obsahovat i pohyblivou složku, která bude zohledňovat inflaci, případně i zvyšování tarifních mezd řidičů.