Praha - Na internetu se objevila další nahrávka, která zřejmě zachycuje rozhovor šéfa hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše s novinářem Markem Přibilem. Na schůzce Babišovi novinář předává dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování případu Beretta týkajícího se vynášení informací z trestního spisu. Podle Přibila by informace poškodily ČSSD a ODS. Babiš se s novinářem domlouvá na nejvhodnějším termínu zveřejnění. Ke zveřejnění nahrávky Babiš na dotaz ČTK uvedl, že se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta.

Přibil navrhuje, že je schopen zařídit i zveřejnění v jiném médiu - například deníku Právo, aby MfD nebyla kritizována za to, že připravila cílenou akci. V Mladé frontě Dnes až do svého propuštění minulý týden Přibil pracoval a Babiš ji v době, kdy byla nahrávka pořízena, zřejmě ještě vlastnil. Vyjádření obou médií ČTK zjišťuje.

Nahrávka byla zveřejněna opět na twitterovém účtu Juliuse Šumana, na kterém se objevily minulý týden i předchozí dvě nahrávky. Na první Babiš mluvil vulgárně o členech vlády včetně Sobotky nebo o novinářích. Sobotku například nazval "největší sviní", kterou potkal. Na druhé se pak s Přibilem baví o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš kvůli zveřejnění nahrávek podal trestní oznámení. Domnívá se, že útok na něj pochází z okolí ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Sociální demokracie jakoukoli spojitost odmítá.

Na nejnovější nahrávce mluví většinu času Přibil. Babišovi nabízí a předává dokumenty z Beretty. "Už jsem sehnal výslechy jednotlivých lidí," říká Přibil. Obsahují podle něj informace například o "ustanovení Bílka", které se mělo stát z popudu někdejšího ministra vnitra Ivana Langera (ODS). Na mysli má pravděpodobně prvního ředitele policejní inspekce Ivana Bílka. Přibil říká, že jde o citlivé věci, které ještě "s nikým z novin" nekonzultoval. Dopad by podle něj měly zejména na ČSSD a ODS. Přibil se ptá Babiše, jestli to může publikovat. Šéf hnutí ANO příliš dokumenty nekomentuje, ptá se na jednotlivé osoby, kterých se spis týká.

O něco později se oba aktéři nahrávky domlouvají na načasování publikování. "Já bych to načasoval někdy před ten jejich sněm socanský něco, a něco před volbami," říká Babiš. Přibil odpovídá, že protože to je cílená akce, tak je "schopen to poskytnout i jinam". "Aby to napsali třeba v Právu, když jsem tam deset let dělal," řekl. Dodal, že na tom by se domluvil s "Frantou Nachtigallem", který pracuje jako ředitel strategického rozvoje Mafry. V Právu by se chtěl domluvit s "dobrým kamarádem" Jiřím Barešem.

Na závěr Přibil říká, že zdroje původu dokumentů jsou policisté nebo bývalí policisté a že vyzvídají, jestli se může počítat s tím, že by se v budoucnu bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta stal ministrem. Babiš na to říká, že mu Šlachta vzkázal, že by chtěl být policejním prezidentem.

Babiš: Nahrávky jsou kampaň a jsou sestříhané

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš v reakci na novou zveřejněnou nahrávku dnes ČTK sdělil, že se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta. Podle něj vypouští sestříhané nahrávky, kde je ale i tak velmi pasivní. Babiš připomněl spekulace, podle nichž Marek Přibil, se kterým na nahrávkách hovoří a který pracoval pro MF Dnes, měl "kontakty na kmotry". Nevyloučil ani vliv politických oponentů. Jde o likvidační kampaň zakrývající korupci na ministerstvu školství, uvedl Babiš v sms zprávě, kteroz poslal ČTK.

"Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat," uvedl Babiš Nyní podle něj onen agent vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky. "Kde jsem ale i tak velmi pasivní. Každý, kdo si to poslechne, si musí všimnout, jak moc mi to vnucuje," dodal.

Dále připomíná, že podle některých zdrojů měl Přibil kontakty na kmotry. "Není ale vyloučeno, že v tom jsou i moji političtí oponenti. Je to kampaň, která má za cíl zakrýt korupci na ministerstvu školství a mě zlikvidovat," dodal Babiš.