Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se dnes v rámci návštěvy elektrárny v Horních Počaplech na Mělnicku sešel se zástupci petičního výboru Stop spalovně. Převzal od nich petici proti plánované stavbě zařízení na energetické využití odpadu, pod kterou se podepsalo zhruba 3000 lidí. Podle Babiše je potřeba další veřejná diskuse na toto téma. Okolní obce mají obavy z nárůstu dopravy kvůli spalovně.

"Musí proběhnout nějaká veřejná debata, ve středních Čechách ta dopravní infrastruktura je katastrofální a je potřeba, aby byla veřejná důkladná debata o tom, jak by to proběhlo. Důležité je, abychom nebyli papežštější než papež," řekl Babiš.

Babiš na Mělnicku převzal petici proti plánované spalovně

Skupina ČEZ chce spalovnu v Horních Počaplech, oficiálně nazvanou ZEVO Mělník, uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů. Obec Horní Počaply, v jejímž katastru má spalovna vyrůst, se stavbou nesouhlasí. Starostové dalších okolních obcí požadují, aby v případě stavby spalovny byla nejdříve vyřešena doprava v okolí.

Místopředseda vlády Richard Brabec (ANO) dodal, že se v současnosti zpracovává proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Půjde-li vše rychle, rozhodnou podle něj úředníci o stavbě spalovny nejspíš během července.

"To je zase nějaká evropská direktiva, která říká, že se má spalovat a ne skládkovat. Nic ale není rozhodnuto, nebylo to ani v parlamentu. Oni (ČEZ) se jen připravují a pokud nedojde k dohodě ČEZ s obcemi, tak to tady nebude," dodal premiér. Není si prý jistý, že by se vláda chtěla zabývat dalším projektem, který obtěžuje obyvatele obcí okolo plánované stavby.

Zástupci vlády řešili se zástupci společnosti ČEZ v elektrárně také komplexní strategii obnovy energetické lokality Mělník. ČEZ chce do budoucna zachovat dodávky tepla ve stejné kvalitě a zavést nové efektivnější a ekologičtější zdroje, čímž se má snížit emisní zátěž.

Podle zástupkyně petičního výboru Hany Beranové pokračuje i nadále sběr podpisů pod petici. "Předaná petice obsahovala zhruba 3000 podpisů, ale další pořád přibývají," řekla Beranová.

Babiš podporuje snahu Středočeského kraje o změnu určení daní

Babiš pokládá za logický požadavek Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní (RUD), která by nejlidnatějšímu regionu v zemi zajistila větší příjmy. Hejtmanství by mělo navrhnout legislativní změnu a bude na Sněmovně, aby o tom rozhodla, řekl Babiš novinářům při dnešní návštěvě regionu.

Babiš podporuje snahu Středočeského kraje o změnu určení daní

"Středočeský kraj je vlastně jediný kraj u nás, který má dramatický nárůst obyvatel. Od roku 2000 to je de facto o 20 procent," uvedl Babiš. Požadavek Středočeského kraje ohledně rozdělení rozpočtového určení daní mezi jednotlivé regiony je podle něj logický a myslí si, že by měl být podpořen. "Ale to je samozřejmě otázka. My jsme vyzvali kraj, aby navrhl legislativní změnu a je potom na Sněmovně, aby rozhodla," dodal.

Vedení středočeského hejtmanství dlouhodobě usiluje o zvýšení svého rozpočtu na základě rozpočtového určení daní pro kraje. Podmínky nastavené v roce 2000 podle něj už neodpovídají změnám v počtu obyvatel nebo situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. V případě, že by byly tyto faktory zohledněny, mohl by kraj získat ročně do rozpočtu zhruba o 1,2 miliardy korun více.

Podle premiéra patří mezi největší problémy středních Čech doprava. Za smutné pokládá to, že stále není úplně jasno o dostavbě dálnice D3 a Pražského okruhu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla, že vláda schválila krajům čtyři miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Pro Středočeský kraj to přestavuje 717 milionů, k nimž hejtmanství přidá dalších 350 milionů. "V letošním roce tak budeme dávat na opravy silnic miliardu korun," uvedla.

Například vedení Kladna ale postup při opravách krajských silnic kritizuje, hejtmanství podle něj čeká na dotace a nechce opravy financovat ze svého. Silnice v nejhorším stavu proto radnice nechala osadit značkami upozorňujícími řidiče, že jedou po vozovce ve správě Středočeského kraje. Cílem je, aby šoféři věděli, že za stav vozovky není odpovědné město.

Vláda podle Babiše při výjezdech do regionů nechce slibovat, ale mapovat investiční potřeby. "Naše země nikdy neměla desetiletý investiční plán a je potřeba ho udělat," řekl. Ministři majídnes na programu také návštěvu mělnické elektrárny, zámku v Přerově nad Labem i Poděbrad.