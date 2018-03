Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) při sněmovních interpelacích uvedl, že odvolání Michala Murína z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nenavrhoval. Řeší, jak řekl, hospodaření inspekce, o němž má pochyby. Bezpečnostní rada se k věci sejde podle Babiše příští čtvrtek ráno.

"Žádné odvolání jsem nenavrhoval," prohlásil Babiš, když odpovídal na dotaz předsedy Pirátů Ivana Bartoše. O Murínovi řekl, že jde o jeho podřízeného. GIBS zřejmě nehospodaří dobře, uvedl premiér. Prověrka podle Babiše ukázala na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, proto požádal ministryni financí Alenu Schillerovou, aby na inspekci poslala kontrolu.

Prověrka ministerstva financí byla podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska zneužita k nátlaku na Murína. "Finanční kontrola má být nestranná a nefungovat na politickou objednávku. Premiér přiznal, že finanční kontrolu v GIBS nařídil ministryni on sám. Ministra může úkolovat jen vláda svým usnesením, premiér ne," uvedl na twitteru. Podle premiéra Murín podvedl vládu, když loni údajně část peněz schválených na nové příslušníky použil na odměny.

S odvoláním na dokumenty olomouckého vrchního státního zastupitelství Babiš zopakoval, že má pochyby o Murínově morální a profesní integritě. Poukazoval na to, že byl podle médií vyslýchán v kauze Beretta, která se týká úniků informací z vyšetřování.

Dokumenty zastupitelství se podle Babiše týkaly možného kárného řízení s Murínem. Loni v dubnu je dostal podle premiéra tehdejší ministerský předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD), jeho podřízení sepsali referátník a navrhli mu zahájení kárného řízení o kázeňském přestupku. Referátník ale podle Babiše zmizel. "Proto jsem i svolal Bezpečnostní radu státu," řekl.

Babiš opět popřel spekulace, že má záležitost cokoli společného s případem Čapí hnízdo, v němž je spolu s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem stíhán pro podezření z dotačního podvodu.

Bartoš uvedl, že Babišovy kroky ohledně Murína nelze nazvat jinak, než že jde o "další účelový pokus výměny vedoucích pracovníků ve státních institucích doprovázený politickým i mediálním tlakem, a to za velmi vágních až neurčitých odůvodnění". Bartoš zaspekuloval, zda tyto "personální čistky nejsou pouhým účelovým posilováním pozice" hnutí ANO.

Předseda Pirátů po Babišovi mimo jiné chtěl, aby objasnil důvody Murínova plánovaného odchodu a aby rozptýlil domněnky, že odvolání souvisí s Faltýnkovými výroky na adresu vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila, že ho "dostane 'do tepláků'". Bartoš chtěl také vědět, zda po případném Murínově odchodu Babiš hodlá navrhovat do čela GIBS nynějšího náměstka Milana Špačka, který je podle předsedy Pirátů hnutí ANO nakloněn. Babiš to označil za nesmysl.

Inspekce uvedla, že Babiš v únoru Murína dvakrát vyzval, aby se vzdal funkce. Murín rezignovat nehodlá. Na dotazy Heleny Langšádlové (TOP 09) Babiš zdůraznil, že nikomu nevyhrožoval. Při interpelacích taky řekl, že do pravomocí GIBS nezasahuje. Babiš chce záležitost vysvětlovat poslancům z bezpečnostního výboru. Dnes uvedl, že schůze by měla být podle jeho názoru uzavřená.

Příští pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice. Babiš dnes prohlásil, že se na tuto schůzi těší, protože to podle něho připomene občanům, jak vládla ODS. Bezpečnostní inspekci označil za produkt někdejšího ministra spravedlnosti ODS Ivana Langera.