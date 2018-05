Premiér v demisi Andrej Babiš a ministr zemědělství v demisi Jiří Milek se 15. května v Praze zúčastnili tiskové konference po jednání meziresortní skupiny ke kalamitní kůrovcové situaci v lesích ČR. Premiér není s dnešním jednáním o kůrovcové kalamitě spokojen, podle něj stát zaspal a dostatečně nejednal. Chce svolat další poradu i se zástupci společností, které by přebytečné vytěžené dřevo skladovaly, případně přepravovaly. Stav krize zatím vypisovat ale nechce.

Premiér v demisi Andrej Babiš a ministr zemědělství v demisi Jiří Milek se 15. května v Praze zúčastnili tiskové konference po jednání meziresortní skupiny ke kalamitní kůrovcové situaci v lesích ČR. Premiér není s dnešním jednáním o kůrovcové kalamitě spokojen, podle něj stát zaspal a dostatečně nejednal. Chce svolat další poradu i se zástupci společností, které by přebytečné vytěžené dřevo skladovaly, případně přepravovaly. Stav krize zatím vypisovat ale nechce. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Stát při řešení kůrovcové kalamity zaspal a dostatečně nejednal, řekl po dnešním jednání o kůrovci premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Stav krize kvůli tomu vyhlašovat nechce. Hodlá ale svolat další poradu i se zástupci společností, které by přebytečné vytěžené dřevo skladovaly, případně přepravovaly. Předchozí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) je přesvědčen o tom, že pro likvidaci kůrovcové kalamity udělal maximum. S kůrovcovou kalamitou se potýkají i okolní země.

Podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce (ANO) stát čelí největší kůrovcové kalamitě od dob Marie Terezie. Na vině je podle Babiše bývalé vedení ministerstva zemědělství, které nedostatečně komunikovalo s ostatními resorty a nechalo situaci dojít až do současného stavu. Jurečka podle Babiše loni přišel v září na vládu, kde dostal pověření, aby zajistil součinnost ministerstva dopravy nebo průmyslu a obchodu, což se však nestalo.

Jurečka kritiku odmítá. "Dělali jsme dost opatření - v rámci legislativy a personálního obsazení jsme dělali maximum možného," řekl ČTK současný první místopředseda lidovců. Dodal, že za jeho vedení se instalovalo více lapačů, personálně posiloval státní podnik Lesy ČR (LČR), řešila se i kapacita odvozů dřeva z lesů.

Podle odvolaného ředitele LČR Daniela Szóráda trvá chřadnutí lesů spojené s kůrovcovou kalamitou od 90. let a zvětšuje se s rostoucími klimatickými extrémy. Připomněl, že s kalamitou se potýkají i lesníci v sousedních zemích.

Potvrzují to data Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, podle kterých loni v ČR připadlo na jeden hektar smrkového lesa 2,88 metru krychlových kůrovcové těžby. Na Slovensku to bylo šest metrů krychlových, v Polsku 2,5 metru krychlových, v Bavorsku 3,27 metru krychlových a v Rakousku 2,06 metru krychlových.

Babiš dnes uvedl, že chce na téma kůrovcové kalamity svolat další poradu, na kterou by se dostavili i zástupci Asociace krajů ČR, ČD Cargo nebo Správy železniční dopravní cesty. Problémem podle něj bude i odbyt dřeva, který by stát měl řešit.

Stát může při likvidaci kůrovce postupovat podle krizového zákona, například vyhlásit krizové stavy v jednotlivých regionech. Zjednodušilo by se tak zadávání zakázek a lesníci by mohli mít také snazší přístup do lesů přes cizí pozemky. Babiš ale stav krize zatím vypisovat nechce, řekl dnes.

Expert z Mendelovy univerzity v Brně Radek Pokorný ČTK řekl, že problém s kůrovcem se nedaří řešit kvůli nedostatečně pružné reakci. "Lesy zjistí, že je někde problém, tak začnou soutěžit firmu, a než se ji povede vysoutěžit, kůrovec vyletí a problém se přesune jinam. Takže se likvidují až následky," uvedl Pokorný. Podnik Lesy ČR by proto měl mít podle jeho názoru výjimku ze zákona o veřejných zakázkách.