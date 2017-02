Praha - Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) na sněmu hnutí ANO útočil na ostatní politické strany, podle něj nevědí nic o problémech ostatních lidí a jen se snaží udržet moc a peníze. Obvinil je také, že se spojují proti jeho hnutí. Zároveň kritizoval i některé zástupce ANO, že dostatečně nepracují, nikoho však nejmenoval. Navrhl ale, aby se současní politici, včetně něj, samotného ve sněmovních volbách řadili na zadní místa kandidátek a spoléhali na preferenční hlasy.

"Copak mohou politici, co sedí ve Sněmovně 20 let, něco vědět o obyčejných lidech?" řekl Babiš. Podle něj má většina politiků strach z toho, že by museli Parlament opustit a žít běžným životem.

Ostatní strany podle něj vzájemnou nevraživost jen předstírají. "Hrají si na levici a pravici, ale historicky mají stejný program - prachy a moc," řekl. Podle něj ostatní spojuje to, že se snaží uškodit ANO. "Okopávají nám kotníky, jen aby nás v očích voličů poškodili," řekl.

Babiš ale kriticky vystoupil i vůči některým politikům ANO, kteří podle něj dostatečně nepracují. Vyzval proto, aby se ve sněmovních volbách zařadili na poslední místa kandidátek a spolehli se na to, že voliči jejich činnost ocení a dají jim preferenční hlasy, které by je do Sněmovny vynesly. "Potřebujeme lídry a lídři se nebojí," řekl. Sám chce kandidovat z posledního místa středočeské kandidátky ANO.

Babiš chce snížit počet členů Parlamentu, stačilo by jich 101

Babiš by chtěl snížit počet poslanců a senátorů ze současných 281 na 101, což by podle něj "určitě stačilo". Česko s ohledem na svou velikost nynější počet členů Parlamentu nepotřebuje. Menší počet zákonodárců by zajistil větší efektivitu, řekl dnes Babiš v úvodním projevu na sněmu ANO.

Babiš by stál také o omezení délky trvání mandátu poslance jen na dvě volební období podobně jako u prezidenta. Oba návrhy by vyžadovaly změnu ústavy. Po loňských senátních volbách, v nichž ANO ve volebním finále nezopakovalo úspěch z prvního kola, Babiš mluvil o zrušení Senátu i v souvislosti s nízkou volební účastí. Dnes k tomu přidal i možnost zrušení některých ministerstev, konkrétní ale v projevu nebyl.

Říjnové sněmovní volby podle Babiše budou "zásadním rozcestím pro naši zemi", v nichž vyhraje buď ANO, nebo tradiční strany. Šéf ANO chce volby vyhrát tak, aby jeho hnutí mělo v budoucí vládě "zásadní vliv". Varoval před přeceňováním výsledků voličských průzkumů, které dlouhodobě staví ANO do role jasného volebního vítěze.

Babiš se obává spojení ostatních stran proti ANO. Připomněl situaci v Královéhradeckém kraji, kde se po loňských krajských volbách ostatní strany proti vítěznému ANO spojily a odsunuly jej do opozice. Opakování takové situace na celostátní úrovni označil za reálnou hrozbu. "Tím by se ČR vrátila do starého korupčního systému kmotrů a lobbistů," prohlásil. ANO si podle Babiše dá záležet na tom, aby za něj kandidovali "slušní a poctiví lidé, kteří nejdou do politiky kvůli penězům".

Babiš uvedl, že ANO nechce lidem slibovat nesplnitelné. "Netvrdíme, že už naše generace bude mít stejnou životní úroveň, jako známe z Německa nebo Rakouska. Uděláme ale všechno pro to, aby naše děti už něco takového mohly zažít," řekl. ČR by se podle Babiše měla vrátit na špičku Evropy. V parafrázi volebního sloganu amerického prezidenta Donalda Trumpa dodal: "Udělejme proto Českou republiku znovu skvělou."

Babiš také uvedl, že jeho tým připravuje Vizi 2035 pro Českou republiku, kterou si lidé budou moci porovnat s obdobnými materiály dalších stran. Delegátům sněmu představil zatím obálku své vize se svým portrétem a podtitulem O čem sním, když náhodou spím.

Po Babišovi vystoupili na sněmu první místopředseda hnutí a předseda jeho poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek a pět ministrů za ANO. Představili plány i dosavadní výsledky dosažené v jednotlivých resortech, často se přitom vymezovali vůči ostatním koaličním stranám. "Nejsme pro sociokomunismus v režii sociální demokracie," řekl například Faltýnek. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mimo jiné uvedla, že by se měl snížit počet krajů.

Babiš nečeká na sněmu debatu o prezidentském kandidátovi

Babiš nečeká na sněmu hnutí debatu o prezidentském kandidátovi ANO. Chce se zaměřit na volbu vedení a diskusi o programu pro podzimní volby do Sněmovny. Novinářům to řekl při příchodu na sněm, který ráno začal v Praze.

Babiš se přiklání k tomu, aby hnutí uspořádalo referendum mezi svými členy, zda má ANO postavit vlastního prezidentského kandidáta a kdo by jím měl být. Sám žádné doporučení ohledně postoje k prezidentským volbám zatím nechtěl dávat.

"Očekávám, že zvolíme nové orgány hnutí, které nás povedou do nejdůležitějších voleb od založení hnutí. Budeme si povídat o programu, našich vizích," řekl Babiš. Sám ve svém projevu nechce mluvit o kandidátovi na prezidenta, podle něj je na řešení této otázky ještě brzy. Nevylučuje však, že toto téma nadnese někdo jiný z delegátů.

Na sněmu chce Babiš zůstat předsedou, nechtěl se ale vyjádřit k tomu, zda dostane sto procent hlasů jako před dvěma lety. Dnes odpoledne nebude mít ve volbě protikandidáta, získal nominaci ze všech 14 krajů.