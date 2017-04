Praha - Kontrolou Finanční správy projdou všechny firmy, které vydaly v roce 2012 jednokorunové dluhopisy, řekl dnes novinářům ministr financí Andrej Babiš (ANO). Nutnost kontrol v posledních dnech zdůrazňovali koaliční partneři jeho hnutí, ČSSD i KDU-ČSL. Babiš dnes ve Sněmovně označil tlak na Finanční správu za absurdní. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle Babiše hodnotit především jeho práci v roli ministra financí, pokud skutečně uvažuje kvůli kauze o jeho odvolání.

Babiš v pondělí předložil na žádost ČSSD vládě zprávu o dosavadních kontrolách Finanční správy kvůli dluhopisům. Kontrola se podle něj uskutečnila u 233 firem. V návrhu na zdanění korunových dluhopisů, který před týdnem schválil kabinet, Babiš uvedl, že v roce 2012 byl zaznamenáno celkem 525 emisí v celkovém objemu 164 miliard korun. "Samozřejmě, budou zkontrolovány všechny (firmy)," řekl dnes novinářům.

Sněmovna v březnu v souvislosti s případem korunových dluhopisů vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Babiš chce poslancům do pátku odpovědět. Sobotka v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že je potřeba respektovat čas, který Babiš dostal.

Možnost, že by Sobotka na případné neuspokojivé Babišovo vysvětlení reagoval i jeho odvoláním, o němž se spekuluje i ve Strakově akademii, premiér v pondělí nekomentoval. "Nechci vylučovat variantu žádných změn ve vládě, pokud to bude nezbytné," řekl. Očekává, že Babiš věc vysvětlí poslancům i veřejnosti.

Babiš míní, že při úvahách o odvolání, by měl Sobotka hlavně hodnotit jeho práci. "Máme skvělé výsledky a ministerstvo má jasné výsledky. Samozřejmě je to i výsledek mojí práce, že řídíme veřejné finance jako rodinné finance. Já nevím v rámci své politické kariéry, co jsem udělal špatně," řekl novinářům. Případ korunových dluhopisů opakovaně označil za kampaň. "Když nevyšly předchozí kampaně, tak se teď hodí tohle," uvedl.

Možnost vydávání nedaněných jednokorunových dluhopisů byla zavedena v první polovině 90. let. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ji v době, kdy byl ministrem financí, využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Později začaly emitovat obligace i firmy. Veřejnost se o ně začala zajímat v souvislosti s tím, že Babiš nakoupil tyto dluhopisy své tehdejší firmy Agrofert za 1,5 miliardy korun.