Praha - Minimální mzda v Česku by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla pro příští rok zvýšit maximálně o tisíc korun. Řekl to dnes po schůzce s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem. Uvedla to Česká televize (ČT). Minimální mzda od ledna činí 12.200 korun.

Odbory pro příští rok žádají růst minimální mzdy o 1500 korun, tedy o 12 procent. Podle zaměstnavatelů to neodpovídá hospodářskému růstu a pro firmy v některých odvětvích by takto vysoké přidání znamenalo problém. Navrhují zvýšení o 800 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podporuje požadavek odborů.

Česku se nyní daří, ale nemusí to trvat věčně, řekl Babiš pro ČT. "Pan předseda vlády stojí na svém návrhu navýšení o tisíc korun, který prezentoval. A my stojíme na těch osmi stovkách, odbory 1500 a musí se rozhodnout na vládě v září," podotkl Hanák. Už dřív uvedl, že zvýšení minimální mzdy pro příští rok o tisíc korun je pro velkou část firem přijatelné.

Babišova vláda v programovém prohlášení uvádí, že připraví závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy. Minulý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) si předsevzal, že nejnižší výdělek přiblíží ke 40 procentům průměrné mzdy, která loni činila 29.504 korun.

Maláčová v pondělí představila návrh, podle kterého by se minimální mzda od roku 2020 zvyšovala tak, aby vždy od ledna odpovídala polovině průměrné mzdy z předloňska. Odbory s návrhem souhlasí. Dosavadní záměr dostat nejnižší výdělek na 40 procent průměru není podle nich dostatečný. Zaměstnavatelé jsou pro zavedení mechanismu, nesouhlasí ale s jeho parametry. Hanák návrh Maláčové označil za nezodpovědný.