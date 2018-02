Londýn - Za lživé označili český premiér v demisi Andrej Babiš i předseda britských labouristů Jeremy Corbyn tvrzení bývalého příslušníka československé tajné policie (Státní bezpečnosti - StB) Jána Sarkocyho, podle kterého oba politici v minulosti s StB vědomě spolupracovali. Babišův archivní svazek podle Sarkocyho nebyl zfalšován, jak premiér dlouhodobě tvrdí. Corbyn za svou spolupráci dostával podle něj zaplaceno. Ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková v reakci na Sarkocyho tvrzení o Corbynovi řekla, že je v rozporu s dochovanými materiály. K tvrzení o Babišovi se archivářka nevyjádřila, neboť jeho svazky jsou uchovávány v Bratislavě.

Podle Sarkocyho, který poskytl v Bratislavě ČTK a dalším novinářům rozhovor, byl Babiš od začátku vědomým spolupracovníkem StB a jeho archivní svazek nebyl zfalšován. Jeho originál prý Sarkocy viděl. "V tom spisu není nic zfalšovaného," řekl. Neuvedl ale, zda se tam nacházel Babišův písemný závazek ke spolupráci. Současného českého premiéra označil za člověka, který chtěl ze spolupráce s StB těžit a který měl rád peníze.

Slovenský soud nedávno v obnoveném líčení v souladu s loňským verdiktem ústavních soudců zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích StB veden jako agent neoprávněně. Babiš poté ohlásil podání nové žaloby.

"Pan Sarkocy lže," uvedl Babiš na dotaz ČTK v reakci na tvrzení bývalého rozvědčíka. Později dodal, že Sarkocy před pěti lety kontaktoval jeho slovenského právníka v souvislosti s žalobou, kterou Babiš podal na slovenský Ústav paměti národa (ÚPN). "Pan Sarkocy mému právníkovi sliboval, že vystoupí u soudu a bude vypovídat v můj prospěch, že dokonce umí ovlivnit rozhodnutí soudu," uvedl Babiš, který bývalého rozvědčíka označil za "naprosto nedůvěryhodnou osobu". Podle Babiše právník Sarkocyho odmítl a už s ním nikdy nekomunikoval.

Bývalý příslušník StB se vyjádřil také k další kauze spojené s jeho jménem. Britský pravicový bulvár The Sun ve čtvrtek napsal, že československý diplomat a zároveň agent StB se v 80. letech několikrát setkal s nynějším předsedou nejsilnější britské opoziční strany Corbynem. Sarkocy dnes novinářům potvrdil, že to byl on, kdo se s tehdejším labouristickým poslancem během svého působení v Londýně scházel.

Také Corbyn podle Sarkocyho s StB spolupracoval vědomě. "Byl (Corbyn) naverbován. Dostával za to (za informace) i prachy," uvedl bývalý rozvědčík, byť peníze mu prý sám nepředával. Dodal, že Corbyna "přihrál" StB nyní významný poslanec labouristické strany a že naverbování Corbyna proběhlo "pod ochranou Ruska".

Sarkocyho tvrzení Corbynův mluvčí na dotaz ČTK označil za směšnou pomluvu a za naprosto nepravdivé. "Jeremy nebyl agent, důvěrný styk, informátor ani spolupracovník československé zpravodajské služby," uvedl. Odvolal se přitom na vyjádření ředitelky českého Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové, která již ve čtvrtek po prostudování svazků řekla, že Corbyn v 80. letech patrně neměl tušení, že se stýká s rozvědčíkem. Sarkocyho popis událostí označil mluvčí lídra britské opozice za nepravdivý a nedůvěryhodný. Jeho příběh má podle něj "více děr v příběhu než špatný film o Jamesi Bondovi".

Ptáčníková popřela Sarkocyho tvrzení týkající se Corbyna, je podle ní v rozporu s dochovanými materiály. Archivářka mimo jiné uvedla, že v dokumentech se dochovaly pasáže naznačující, že rozvědka se snažila vystupovat tak, aby Corbyn neměl žádné podezření.

Podle archivních dokumentů byl nyní 64letý Sarkocy z Británie v roce 1989 vyhoštěn. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent.

Kvůli informacím zveřejněným ve čtvrtek v bulváru The Sun se stal Corbyn terčem kritiky svých politických odpůrců. Konzervativní ministr obrany Gavin Williamson ho dnes označil za zrádce, kterému nelze důvěřovat. Podle bývalého šéfa britské tajné služby MI6 Richarda Dearlovea byl Corbyn při schůzkách s československým diplomatem buď "neuvěřitelně naivní" nebo přesně věděl, "co se děje, takže byl spoluviníkem".