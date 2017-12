Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) je přesvědčen, že členské země EU znovu nepřehlasují Česko v otázce migračních kvót. Podle něj by takový přístup mohl vyvolat odchod dalších zemí z unie. Řekl to novinářům před ranním odletem na dvoudenní summit v Bruselu. Babiš již dříve odmítl trvalý přerozdělovací mechanismus migrantů mezi členskými zeměmi EU, jak je v navrhované reformě evropského azylového systému.

"Myslím, že si uvědomují, že to rozhodnutí o kvótách, které já považuji za nesmyslné a nevyřeší problém ilegální migrace, má celkově negativní dopad na image Evropské unie a Evropské komise. Proto předpokládám, že takovou chybu už ty státy opakovat nebudou," uvedl Babiš k případnému přehlasování. Česko podle něj musí být aktivnější. "Mám pocit, že naše politická scéna je jednotná v názoru na ilegální migraci," podotkl.

Státy EU už od jara 2016 jednají o reformě unijního azylového systému, právě možnost, že by si v krizové situaci migranty země přebíraly, ale osmadvacítku dál rozděluje. Summit EU v říjnu dal najevo, že by se o reformě mělo rozhodovat konsenzuálně, premiéři a prezidenti si dali čas do poloviny příštího roku. ČR a další země byly v roce 2015 na úrovni ministrů vnitra přehlasovány při rozhodování o jednorázovém mechanismu přebírání žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Ten byl ukončen letos v září a ČR kvůli odmítnutí se na věci podílet čeká žaloba u unijního soudu.

Babiš ve středu při jednání sněmovního evropského výboru uvedl, že některé části navrhované reformy takzvaného dublinského systému jsou pozitivní. Ve výboru se mluvilo zejména o zrychlení azylového řízení, což by zefektivnilo navracení odmítnutých žadatelů o azyl do domovských států.

Premiér připomněl, že státy visegrádské čtyřky, tedy ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko, dají na projekt posílení ochrany hranic Libye dohromady asi 35 milionů eur (téměř 900 milionů korun). Bude o tom jednat i s italským premiérem, jehož země čelila během migrační krize náporu uprchlíků. "Byly různé názory, jestli tu částku rozdělit podle podílu na HDP, nebo podle počtu obyvatel. Jak jsem pochopil od našich expertů, tak se víceméně čeká nějaká shoda na stejné částce pro všechny," uvedl dnes Babiš.

Ohledně rozhodnutí Evropské komise zažalovat Česko kvůli tomu, že se odmítlo podílet na jednorázovém přerozdělení žadatelů o azyl, chce Babiš napsat podrobnější dopis předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi. "Chci ho požádat o separátní jednání příští rok, až bude mít čas," dodal premiér.