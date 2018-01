Budapešť - Evropská unie je dobrý projekt, měla by se ale vrátit ke své podstatě. Při panelové diskuzi během dnešního summitu takzvané visegrádské skupiny (V4; Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) v Budapešti to řekl český premiér Andrej Babiš. Zdůraznil také, že visegrádská čtyřka je proevropská, a Evropskou unii vyzval, aby této skupině naslouchala a nesnažila se přijímat rozhodnutí bez konsenzu.

"Vraťme se k podstatě," vybídl Babiš v projevu k budoucnosti Evropské unie, který kromě něj v maďarské metropoli pronesli také premiéři Maďarska Viktor Orbán, Slovenska Robert Fico a Polska Mateusz Morawiecki. Evropská unie se podle Babiše často zabývá zbytečnými věcmi. Kritizoval také procesy jejího rozhodování, kdy je možné některé státy přehlasovat. Evropskou komisi je podle něj třeba odpolitizovat. "Hlavní slovo mají mít členské státy," dodal.

Také koncept takzvané dvourychlostní Evropy je podle českého premiéra v demisi špatný. "Jak se měří ta rychlost?" zeptal se. "Česká republika má skvělou rychlost," uvedl s odkazem na hospodářskou situaci ve své zemi.

Visegrádská skupina je podle Babiše "skvělý projekt", který je "proevropský" a který není třeba dál rozšiřovat. Spojence lze podle něj hledat ad hoc pro jednotlivé projekty.

"Je třeba, aby nám Evropa naslouchala," prohlásil také Babiš. Jedním z témat, kdy visegrádským zemím Evropa nenaslouchala, byla podle něj situace při hlasování o kvótách na přerozdělování uprchlíků v rámci EU. "Pro nás zásadní problém jsou ty kvóty, které rozdělují, a stále na tom někdo trvá," postěžoval si Babiš.

Za úspěšný projekt označil visegrádskou skupinu také slovenský premiér Fico. "Kdyby tento region nebyl ekonomicky tak úspěšný, jak je, Evropská unie by měla problém," uvedl s tím, že právě díky Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku se unii nyní daří. Také podle předsedy slovenské vlády je visegrádská čtyřka proevropská. Fico přitom důrazně odmítl kritiku, která se na V4 snáší "jen proto, že máme občas jiný názor".

To, že má visegrádská čtyřka odlišný názor například na kvóty na přerozdělování uprchlíků, by podle Fica nemělo znamenat, "že nás budou vyřazovat a označovat za černé ovce". Fico stejně jako Babiš vyzval Evropu, aby visegrádským zemím více naslouchala a snažila se řešení hledat konsenzem. "Pokud se prosadí princip, který nerespektuje konsenzus, EU skončila," dodal předseda slovenské vlády.

Babiš: Důležitá rozhodování v EU se musí přijímat konsenzem

Země visegrádské skupiny (V4; Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) trvají na tom, aby se důležitá rozhodnutí v Evropské unii přijímala na základě konsenzu. Český premiér v demisi Andrej Babiš se na tom dnes shodl se svými protějšky Viktorem Orbánem, Mateuszem Morawieckým a Robertem Ficem na summitu v Budapešti. Přehlasování některých zemí jako v případě kvót na přerozdělování uprchlíků se podle Babiše nesmí opakovat.

"Jednotlivé členské státy musí mít podstatně větší váhu než doposud," řekl Babiš českým novinářům po summitu. Není podle něj možné, aby se opakovala situace z roku 2015, kdy byly Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko při hlasování ministrů vnitra o kvótách na přerozdělování uprchlíků přehlasovány. Babiš to dnes označil za "neakceptovatelné".

Visegrádské země podle něj nebudou usilovat o rozšiřování své skupiny. Budou ale hledat k jednotlivým tématům včetně migrace uvnitř unie spojence.

Babiš také zdůraznil, že k hledání spojenců v EU jsou nutné osobní kontakty, které on podle svých slov na rozdíl od předsedy předchozí vlády buduje. "Navštívil jsem bulharského premiéra, byl jsem v Davosu," řekl Babiš s tím, že za jeden den se ve Švýcarsku setkal s "desítkami premiérů". Babiš poznamenal, že v blízké době by mohl zavítat mimo jiné do Finska či Portugalska, setkat se chystá také s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Dnes měl český premiér po summitu V4 krátkou bilaterální schůzku s předsedou polské vlády Morawieckým a na programu má ještě setkání s maďarským premiérem Orbánem.

Při jednání s představiteli dalších členských zemí i institucí Evropské unie bude chtít Babiš v příštích týdnech vysvětlovat, že by pro Česko jakékoli další přehlasování v důležitých otázkách byla "totální katastrofa", která by měla "devastující účinky na image Evropské unie". "To se nesmí zopakovat," zdůraznil dnes v Budapešti.

Problém současné Evropy podle něj spočívá i v tom, že není akceschopná. "Jsem rád, že mám menšinovou vlád," uvedl na summitu visegrádské čtyřky. Podle něj taková vláda může efektivněji rozhodovat bez zbytečného zdržování.

Na visegrádském summitu dnes podle Babiše zazněl také návrh, aby se premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska vydali na společnou cestu do Libye. Právě na pomoc této severoafrické zemi se zvládáním migrace pošle česká vláda do fondu Evropské unie zhruba 225 milionů korun. Celkem visegrádská čtyřka slíbila do svěřenského fondu pro Afriku poskytnout 35 milionů eur (890 milionů korun).