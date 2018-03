Brusel - Český premiér Andrej Babiš doufá, že Evropská unie získá výjimku z cel, které Spojené státy uvalily na ocel a hliník. Řekl to dnes novinářům před začátkem summitu zemí EU v Bruselu. Na otázku, zda evropská osmadvacítka výjimku skutečně získá, ale podle něj eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová na jednáních ve Washingtonu jasnou odpověď nedostala.

"Doufejme, že nám dá tu výjimku," řekl Babiš s odkazem na cla, které na ocel a hliník před časem uvalil prezident Donald Trump. "Doufejme, že to dopadne dobře," dodal.

Eurokomisařka Malmströmová tento týden ve Washingtonu o výjimce pro Evropskou unii jednala. Podle Babiše, který si ji dnes vyslechl na obědě šéfů států a vlád náležejících k liberální frakci ALDE, ale ve Washingtonu jasnou odpověď nedostala. "To jednání skončilo tím způsobem, že rozhodne pan prezident Trump," uvedl Babiš.

"Pan prezident Trump se soustředí samozřejmě na svoje vnitřní problémy v Americe a to opatření má pravděpodobně směřovat proti Číně," vyjádřil přesvědčení český premiér. Bylo by podle něj však špatné, kdyby na to doplatila Evropská unie.

Evropská komise je podle diplomatických zdrojů přesvědčena, že EU výjimku z cel USA na ocel a hliník dostane. Její přesná podoba by mohla být oznámena už dnes večer. O otázkách mezinárodního obchodu mají na schůzce v Bruselu šéfové států a vlád zemí osmadvacítky diskutovat dnes odpoledne.