Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) dnes doručil dopis, ve kterém vysvětluje na žádost poslanců některé okolnosti svého podnikání. I když podle svého názoru všechny pochybnosti kolem jednokorunových dluhopisů či majetkových poměrů vysvětlil, očekává, že premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) to stačit nebude. Sobotka se vyjádří příští týden, až se s dokumentem seznámí. Oba politici zdůraznili, že neusilují o konec koaliční vlády. Za nedostačující už označila obsah dopisu pravicová opozice.

Babiš v dopisu, který má ČTK k dispozici, označil všechny své transakce se společností Agrofert, kterou do února vlastnil, za legální. Kauzu kolem korunových dluhopisů Agrofertu, jichž nakoupil zhruba 1,5 miliardy a jejichž výnos nepodléhá zdanění, považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe. Zopakoval většinou argumenty přednesené už v minulosti.

Sobotka ve čtvrtek uvedl, že Babiš dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na velké množství otázek. Dnes se oba představitelé kabinetu vzájemně obvinili z toho, že kazí pověst vlády. Babiš prohlásil, že premiér svými neustálými útoky dělá všechno pro to, aby náhled veřejnosti na kabinet byl negativní. Sobotka opáčil, že pověst vlády poškozuje neschopnost vicepremiéra vysvětlit pochyby kolem jeho podnikání.

Svůj dopis přitom označil šéf hnutí ANO za odborný. "Ten, kdo nepodniká nebo se téhle problematice nevěnuje, tak to možná úplně nepochopí. Já tam znovu potvrzuju, že je to od ledna velice dobře a pečlivě organizovaná kampaň," uvedl. Sobotku a další lidi, kteří si přejí, aby už nepůsobil v politice, však podle Babišova názoru argumenty neuspokojí.

Špičky sociální demokracie dění kolem Babiše řešily na ranním jednání grémia. Podle ministra vnitra a místopředsedy ČSSD Milana Chovance je čistě na Sobotkovi, zda ministra financí odvolá. Sobotka odpoledne potvrdil Chovancova slova, že se k Babišovu dopisu vyjádří příští týden, až se s ním podrobně seznámí. Odmítá, že by ČSSD usilovala o rozbití vlády. Babiš předtím prohlásil, že by kabinet měl dokončit mandát, protože je úspěšný.

Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud se mu to nepodaří, měl by Sobotka podle poslanců vůči svému vicepremiérovi vyvodit důsledky. Premiér ve čtvrtek novinářům řekl, že své rozhodnutí ohledně Babišova pokračování ve vládě založí na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany.

Opoziční pravicové strany Babišovo vysvětlení neuspokojilo. Podle šéfa ODS Petra Fialy nemá premiér jinou možnost než Babiše odvolat. "Teď už vyčerpal možnosti řečnění a musí jednat," uvedl v tiskovém prohlášení. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek rovněž řekl, že na tahu je Sobotka. Neočekává, že předseda vlády se svého ministra financí zastane.