Harrachov (Semilsko) - Do obnovy skokanského areálu v Harrachově na Semilsku je třeba investovat, řekl na tiskové konferenci na závěr dnešní návštěvy vlády v Libereckém kraji premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Je podle něj ale potřeba, aby si sportovní organizace, které skokanský a sousední lyžařský areál provozují, mezi sebou nejprve uspořádaly vztahy, a to nejen ty akcionářské. Můstky jsou podle Babiše jedinečné a je třeba je modernizovat.

Skokanský areál s pěti středními a velkými můstky v Harrachově je v havarijním stavu. "Žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v republice není," řekl dnes ČTK ředitel Klasického areálu Harrachov (KAH) Vladimír Kopal, který můstky spravuje. Ještě letos šlo alespoň skákat na středních můstcích, velký s kritickým bodem K-120 je uzavřený už přes deset let a mamut K-180 od roku 2014. Provoz středních můstků K-40, K-70 a K-90 skončí s největší pravděpodobností po této sezoně. Jejich stav už neumožňuje bezpečný provoz. "Jak skončí zima, tak pozvu statika, aby posoudil možnost dalšího provozování," uvedl Kopal.

Na kompletní rekonstrukci areálu jsou podle odhadů potřeba stovky milionů korun. Jen obnova středních můstků s vytvořením moderního zázemí si podle studie vyžádá asi 110 milionů korun, na mamut je potřeba odhadem 160 až 200 milionů korun. Podle Babiše je ale třeba do areálu investovat. "Je to investice do turistického ruchu, je to sice o sportu, ale myslím si, že je potřeba abychom zainvestovali do toho areálu, aby se tam vrátili zase lidi. Kdysi tam bylo kolem 50.000 diváků, když tam byly závody. Samozřejmě si to napíšeme do seznamu potenciálních investic do sportovní infrastruktury," řekl Babiš.

Podle Kopala získání dotace komplikují vlastnické vztahy. Jejímu přiznání by muselo předcházet schválení výjimky nebo prodej. Pozemky patří státu a můstky zřizovateli KAH, což je Svaz lyžařů a Český olympijský výbor. Podle Babiše je ale třeba vyjednat prodloužení pronájmu pozemků pod areálem, aby bylo možné o dotace žádat. I kdyby ale vláda peníze na rekonstrukci skutečně uvolnila, minimálně příští rok nebudou moci skokané na středních a velkých můstcích skákat. "Není ani projektová dokumentace," řekla starostka Harrachova Eva Zbrojová (Starostové pro Liberecký kraj).