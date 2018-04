Lány (Kladensko) - Vojenský zásah Spojených států, Británie a Francie v Sýrii nic neřeší, o problémech regionu je třeba jednat. Dnes to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Kritizoval také, že k náletu nedala souhlas Rada bezpečnosti OSN. V sobotu na twitteru Babiš označil nálet vedený v reakci na chemický útok v Dúmá za nevyhnutelný.

"Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit," řekl Babiš s tím, že by se k jednání měli sejít zástupci Evropské unie, Spojených států a Ruska. Zmínil také jednání s Tureckem, Izraelem, Íránem a dalšími zeměmi, které mají v Sýrii své zájmy. "Pokud samozřejmě ten útok zničil výrobu chemických zbraní, tak o to líp, ale neřeší to situaci té země jako takové," řekl.

V sobotu vydal Babiš stanovisko, ve kterém se jednoznačně stavěl na stranu USA, Británie a Francie. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. Naše pozice k chemickým zbraním je stále stejná posledních téměř třicet let. Je to pro nás nepřijatelný instrument války, tím spíše, pokud je použit proti civilnímu obyvatelstvu. Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu," napsal.

"Jednou jsme v NATO, jednou jsme v Evropské unii a jsme spojenci, tak jsme reagovali. I když samozřejmě to řešení bez vojenského zásahu by bylo podstatně lepší," řekl dnes.

Zdrženlivě se postavil také k sobotním vyjádřením některých členů vlády ohledně útoku. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Uvedl, že Rusko zablokovalo několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně chemických zbraní v Sýrii, a proto byl podle něj zásah legitimní i bez mandátu Rady bezpečnosti. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že USA, Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat používání chemických zbraní.

"Já jsem zaznamenal, že naši dva ministři soutěžili v prohlášeních a dělali různé konference," řekl Babiš. "Nebylo to jednotné stanovisko vlády," uvedl.

str dr