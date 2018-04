Praha - Vojenský zásah Spojených států, Británie a Francie v Sýrii nic neřeší, o problémech regionu je třeba jednat. Dnes to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Kritizoval také, že k náletu nedala souhlas Rada bezpečnosti OSN. V sobotu na twitteru Babiš označil nálet vedený v reakci na chemický útok v Dúmá za nevyhnutelný. Komunistům vadí, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a další ministři podpořili útok USA, Británie a Francie v Sýrii, téma chtějí otevřít při jednáních s ANO o toleranci vládě. Budou chtít vědět, zda vláda hodlá podobné kroky činit i do budoucna. Považují je za porušení Washingtonské smlouvy, tedy ustavujícího dokumentu NATO, řekl dnes v pořadu Partie televize Prima místopředseda KSČM Josef Skála, který je před nadcházejícím sjezdem KSČM jedním z kandidátů na předsedu této strany.

"Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit," řekl Babiš s tím, že by se k jednání měli sejít zástupci Evropské unie, Spojených států a Ruska. Zmínil také jednání s Tureckem, Izraelem, Íránem a dalšími zeměmi, které mají v Sýrii své zájmy. "Pokud samozřejmě ten útok zničil výrobu chemických zbraní, tak o to líp, ale neřeší to situaci té země jako takové," řekl.

Reklama

V sobotu vydal Babiš stanovisko, ve kterém se jednoznačně stavěl na stranu USA, Británie a Francie. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. Naše pozice k chemickým zbraním je stále stejná posledních téměř třicet let. Je to pro nás nepřijatelný instrument války, tím spíše, pokud je použit proti civilnímu obyvatelstvu. Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu," napsal. "Jednou jsme v NATO, jednou jsme v Evropské unii a jsme spojenci, tak jsme reagovali. I když samozřejmě to řešení bez vojenského zásahu by bylo podstatně lepší," řekl dnes. Zdrženlivě se postavil také k sobotním vyjádřením některých členů vlády ohledně útoku. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Uvedl, že Rusko zablokovalo několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně chemických zbraní v Sýrii, a proto byl podle něj zásah legitimní i bez mandátu Rady bezpečnosti. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že USA, Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat používání chemických zbraní. "Já jsem zaznamenal, že naši dva ministři soutěžili v prohlášeních a dělali různé konference," řekl Babiš. "Nebylo to jednotné stanovisko vlády," uvedl. Místopředseda KSČM Josef Skála, který je před nadcházejícím sjezdem KSČM jedním z kandidátů na předsedu této strany, dnes v televizi Prima řekl, že komunistům vadí Babišova sobotní podpora útoku a téma chtějí otevřít při jednáních s ANO o toleranci vládě. "Agrese proti Sýrii nemůže nebýt velké téma při jednání s ANO. Tím spíš, že už se jedná o třetí krok stejným směrem. My bychom byli spokojeni třeba v případě, že by se premiér Andrej Babiš zavázal, že se bude řídit ustavujícím dokumentem NATO - Washingtonskou smlouvou, kde její první článek říká, že vojenskou sílu lze použít v případě vnějšího napadení nebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Tentokrát to bylo porušeno brutálně," uvedl Skála. Pokud se k tomu Babiš nezaváže, Skála podle svých slov začíná mít s případnou podporou vládě velký problém. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) řekl, že KSČM dlouhodobě zastává postoje vstřícné k ruské diplomacii. "Nás, doufám, nikdo nepodezřívá z toho, že bychom byli nadšeni z toho, že tady dochází k eskalaci a ke zhoršování vztahů s Ruskem. Ale jsme spojenci v NATO. Někdy se stane, že je třeba jasně říct, jsme spojenci a držíme partu," řekl. Podotkl také, že mu KSČM při jednání o vládě dosud připadala konstruktivní. Babiš v sobotu označil zásah v Sýrii za nevyhnutelný. Ministr zahraničí Martin Stropnický uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné. Útok již v sobotu podpořily také opoziční ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Zdrženlivější byli Piráti a ČSSD. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na zásah uvedl, že vojenské řešení by mělo být až poslední v řadě. Zásah důrazně odmítly SPD a právě KSČM. Komunisté měli přitom už dřív výhrady k tomu, že Česko vydalo do Spojených států ruského hackera Jevgenije Nikulina, o něhož měly zájem USA i Rusko. KSČM nesouhlasila ani s vyhoštěním tří členů ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Místopředseda SPD Radim Fiala v OVM řekl, že na případné jednání jeho hnutí o vládní spolupráci s ANO by postoj k syrskému náletu vliv neměl, protože za důežitější považuje plnění předvolebního programu. Zároveň ale uvedl, že pokud by SPD byla členem vlády, její ministři by hlasovali proti tomu, aby kabinet podobné incidenty schvaloval.