Praha - Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Babiš to oznámil v tiskovém prohlášení. Správci fondů jsou předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša a právník Alexej Bílek. Dohled nad nimi bude vykonávat tříčlenná rada, jejíž členkou je i Babišova životní partnerka Monika Babišová.

Babiš, který byl jediným akcionářem Agrofertu i SynBiolu, sdělil, že do jednoho svěřenského fondu vložil 90 procent akcií Agrofertu a 100 procent akcií SynBiolu, pod který spadá investiční fond Hartenberg. Zbylou desetinu akcií Agrofertu pak dal ministr do druhého fondu. "Nedávno schválenou novelu zákona o střetu zájmů, která mění pravidla pro řešení konfliktu zájmů, považuji za protiústavní," uvedl.

Fondy se nazývají AB private trust I a AB private trust II, informoval Babiš v tiskové zprávě. "Systém fondů jsem zvolil jako pojistku a kontrolu, neboť v určitých záležitostech se oba správci budou muset dohodnout na společném postupu," vysvětlil. Úkolem tříčlenné rady bude schvalování důležitých kroků správců a také možnost rozhodovat o případných výměnách správců, dodal. Mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová ČTK sdělila, že převod do fondu se týká i mediálního domu Mafra, který je součástí Agrofertu.

Babiš bude mít nyní roli tzv. obmyšleného. Majetek by mu byl z obou fondů vydán v případě, že přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení ze zákona o střetu zájmů přestala platit. Babiš zdůraznil, že se společnostmi už nemá nic společného a je zvědavý, do jaké míry to budou v příštích týdnech a měsících respektovat političtí konkurenti či někteří novináři.

Zákon o střetu zájmů, jehož účinnost začíná 9. února, mimo jiné omezuje firmám členů vlády přístup ke státním zakázkám a k dotacím. Podle Babiše stát zákonem porušuje evropské právo, protože omezuje jeho vlastnická práva. Ministr už dříve prohlásil, že jedna z firem holdingu Agrofert podá kvůli zákonu stížnost k Evropské komisi. Prezident Miloš Zeman, který zákon o střetu zájmů vetoval, již dříve oznámil, že se kvůli zákonu obrátí na Ústavní soud. Stejný krok zvažují i poslanci hnutí ANO.

Součástí zákona je i ustanovení, které zakazuje členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Tato část zákona se však bude vztahovat až na kabinet, který vznikne po podzimních volbách do Sněmovny. Pod Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér vlastní i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Pro politiky střet zájmů převedením Agrofertu do fondu nekončí

Politici většinou nepovažují vložení akcií Agrofertu a SynBiolu do svěřenských fondů za definitivní vyřešení střetu zájmů ministra Babiše. Podle předsedy ODS Petra Fialy se Babiš Agrofertu zbavovat ani podle novely zákona o střetu zájmů nemusel, jde mu pouze o to, aby společnost mohla dál čerpat dotace a pobídky. O Babišův střet zájmů se chtějí nadále zajímat TOP 09 i KSČM.

"Především zákon nenutí Andreje Babiše, aby někam převedl Agrofert, to dělá jenom proto, aby mohl Agrofert čerpat státní dotace a pobídky, takto je na to potřeba se dívat," řekl Fiala novinářům ve Sněmovně.

Vložení akcií do dvou fondů, které dnes Babiš oznámil, považuje Fiala za nejméně bolestivé řešení. "On do značné míry na Agrofert mít vliv dál bude, počkejme si, jak to bude fungovat," dodal Fiala s tím, že mu to nepřipadá jako definitivní řešení problému střetu Babišových zájmů.

Určitý vliv na Agrofert Babišovi zůstane, míní místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. "Ale to jsme říkali už na začátku, že je to pro nás nějaký etický princip, že on nemá být majitelem, pokud chce být součástí vlády," řekl. Strana podle něj neočekávala, že se všechno vyřeší pouze přijetím novely o střetu zájmů.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš uvedl, že oligarchizace politiky je problém. "Nepřekvapilo nás, že se Andrej Babiš formálně odstínil od svého vlivu na Agrofert, ale téma to zůstává," řekl. Babiš podle něj zůstává dál velkým politickým i ekonomickým hráčem, který bude nadále v hledáčku komunistické strany. "Formálně byla naplněna litera zákona, pokud se ale tam (ve fondu) pohybují jeho nejbližší a rodina, do budoucna určitě (Babiš) vliv má," řekl.