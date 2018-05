Helsinky/Praha - Předseda české vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) chce ve Finsku najít inspiraci pro reformu školství. Novinářům to řekl dnes před odletem na dvoudenní pracovní cestu do Helsinek. Babiš vidí problém v tom, že v Česku chybí povolání učitele prestiž, ve Finsku je podle něj situace opačná. Českého premiéra zajímá také, jak ve Finsku bojují s dezinformacemi.

"My máme zásadní problém, že profese učitele u nás není populární," prohlásil Babiš. Zájem o toto povolání je podle něj v tuzemsku malý nejen kvůli nízkým platům pedagogů. Studentům chybí motivace, poznamenal. "Určitě se zeptám, jestli nemají někoho, kdo by nám mohl radit v té naší reformě," dodal Babiš. V programu cesty má předseda české vlády návštěvu univerzity i základní školy.

Finské školy jsou známé orientací na rozvoj analytických schopností žáků a praktických dovedností. Do výuky se v podstatné míře zavádí digitální technologie a vzdělávací systém míří k propojování s ekonomickými potřebami země.

Dalším tématem, kterým se chce Babiš ve Finsku zabývat, je boj proti takzvaným hybridním hrozbám. Finsko patří k zemím, které se výrazně angažují v problematice záměrného šíření nepravdivých informací prostřednictvím sociálních sítí i některých médií.

V pondělí Babiš za Česko podepíše memorandum o připojení k činnosti evropského centra pro boj s hybridními hrozbami, které funguje v Helsinkách od dubna 2017 pod patronátem NATO a EU. Na činnosti centra se nyní podílejí kromě Finska také Estonsko, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Španělsko, Británie, Spojené státy a Švédsko.

"Jsme neustále konfrontováni s různými vylhanými věcmi," uvedl Babiš a dodal, že i v České republice se hodně diskutovalo o dezinformacích, které mohly například ovlivnit výsledky voleb. "Je to aktuální problematika. Dezinformací je plno a lidé si to mezi sebou posílají, a potom je těžké to stále vyvracet. Je důležité, abychom nebyli mystifikováni a uváděni v omyl," podotkl Babiš.

Babiš se v pondělí zúčastní česko-finského podnikatelského fóra a čeká ho setkání s finským protějškem, kterým je Juha Sipilä, a ministrem zahraničí Timem Soinim. S premiérem chce Babiš mluvit mimo jiné o podobě budoucího evropského rozpočtu, směřování Evropské unie a reformě azylového systému. Dnes Babiš zmínil, že ve Finsku se bude zajímat také o boj proti kůrovci a jadernou energetiku.