Praha - Pirátský poslanec Mikuláš Peksa se ohradil proti požadavku premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby vůči němu sněmovní mandátový a imunitní výbor zahájil disciplinární řízení. Babiš podnět podal kvůli výrokům poslance o tom, že premiér zneužívá evropské dotace. Podle Peksy to bylo konstatování faktu.

Na Babišův požadavek dnes upozornil deník Právo. Premiér tvrdí, že ho Peksa na jednání se švédskými poslanci urazil, když o něm hovořil jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. "Vyjádření Mikuláše Peksy ve vztahu k mé osobě, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku," uvedl Babiš.

Peksa dnes v tiskové zprávě uvedl, že o Babišovi a dotacích mluvil na jednání delegace zahraničního výboru Sněmovny se zástupci švédského výboru pro evropské záležitosti v rámci debaty o rozpočtovém výhledu EU a o reformě evropské zemědělské politiky. "Premiér, který je trestně stíhaný za dotační podvod by neměl v Bruselu dojednávat dotace ve výši stovek miliard. A co více, vlastník obrovského agropodniku by vůbec neměl dojednávat dotace v oblasti zemědělství," uvedl Peksa.

"Chápu, že pan premiér nechce, aby se o jeho střetu zájmů v zahraničí mluvilo. Ve fungující demokracii by ale takový premiér dávno odstoupil a morální zásady by mu vůbec nedovolily takto ponižovat politickou kulturu v zemi," uvedl Peksa.

V disciplinárním řízení před mandátovým a imunitním výborem hrozí pokuta až do výše jednoho poslaneckého platu.

Disciplinární řízení v případech, kdy jsou ve sporu dva poslanci, nejsou příliš časté. Před třemi lety výbor nakonec nezahájil řízení s Babišem na podnět tehdejšího poslance ČSSD Ladislava Šincla. Oba politici se dostali do sporu kvůli Šinclovu pozměňovacímu návrhu k vládní novele zákona o pojišťovnictví. Šincl tvrdil, že Babiš ho a jeho rodinu při neveřejné diskusi o zákonu obvinil z korupce a zastrašoval ho. Babiš nařčení odmítl. Výbor nakonec podnět odložil se zdůvodněním, že sporná slova nezazněla na sněmovním plénu nebo v orgánech dolní komory, ale na koaliční schůzce.

Zkraje roku 2012 unikli možnému trestu v disciplinárním řízení tehdejší poslanci ČSSD David Rath a Věcí veřejných Vít Bárta. Výbor se tehdy zabýval Rathovými slovy o "užitečném idiotovi", které pronesl při sněmovní schůzi na adresu někdejšího ministra zemědělství Petra Bendla (ODS). Bártu zachytil na plénu fotograf se vztyčeným prostředníčkem.

Naopak o rok dříve výbor uložil Rathovi desetitisícovou pokutu za výrok o údajně opilém tehdejším ministru financí Miroslavu Kalouskovi (TOP 09). Rovněž v roce 2011 dostal pětitisícový postih Jiří Krátký (ČSSD). Ve Sněmovně v souvislosti s nočním jednání pléna řekl, že v noci pracují jen "kurvy a zloději".