Praha - Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš by dnes měl zveřejnit výsledek auditu svých příjmů. Nechal si ho zpracovat poté, co se objevily nejasnosti o původu jeho majetku v souvislosti s tím, že nakoupil korunové dluhopisy holdingu Agrofert v hodnotě 1,5 miliardy korun. Audit by podle Babiše měl potvrdit jeho dřívější vyjádření, že na nákup těchto dluhopisů využil své předchozí příjmy.

S pochybami o Babišovu majetku přišel v lednu server Echo24, podle kterého vicepremiérovy příjmy nestačily na nákup dluhopisů Agrofertu. Babiš to odmítl s tím, že měl od roku 1993 zaměstnanecké příjmy po zdanění 1,5 miliardy korun a kromě toho nezdanitelné příjmy zhruba miliardu korun.

Babiš kvůli dluhopisům Agrofertu, který v únoru převedl do svěřenského fondu, čelí kritice od velké části politických stran. Jejich představitelé se kromě vznášení dotazů na to, zda měl vicepremiér na nákup obligací peníze, také kritizují samotný nákup cenných papírů. Vzhledem k podmínkám v zákoně nepodléhal jejich úrokový výnos zdanění.