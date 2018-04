Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovoří s novináři před zámkem v Lánech na Kladensku, poté co se zde 15. dubna setkal s prezidentem Milošem Zemanem.

Lána (Kladensko) - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by chtěl do konce příštího týdne dojít k dohodě s ČSSD o rozdělení resortů v případné koaliční vládě. Program možné koalice už je dohodnutý a není důvod rozhovory dál protahovat, řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident podle něj vzal na vědomí to, že se ANO vrátilo k jednání s ČSSD, i když Babišovi tento týden doporučoval jednat o vládě s KSČM a SPD. Termín, kdy Babiše podruhé jmenuje premiérem, Zeman podle předsedy hnutí ANO neuvedl.

"Budeme určitě, aspoň z naší strany, spěchat. Potřebujeme mít do příštího pátku nějakou jasnou předběžnou dohodu. Máme zájem, aby co nejdřív vznikla nějaká jasná dohoda o příští vládě," řekl Babiš. Vyjednavači ANO a ČSSD se znovu sejdou v pondělí, sociální demokraté dávali už předem najevo, že počkají na nabídku ANO a teprve poté se rozhodnou, zda budou v rozhovorech pokračovat. V pátek bude jednat předsednictvo ČSSD, které by se mělo záležitostí také zabývat.

Záznam vyjádření pro média po jednání Zemana s Babišem.

Babiš uvedl, že ANO už při předchozích jednáních nabídlo ČSSD ministerstva práce a zahraničí. Neupřesnil, zda by sociálním demokratům přepustil ministerstvo vnitra nebo byl ochoten jednat o společném nestranickém kandidátovi pro vedení tohoto resortu. Na obsazení ministerstva vnitra přitom zkrachovala předchozí jednání mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté ho požadovali jako garanci toho, že bude zachováno nezávislé vyšetřování případu financování farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž Babiš čelí trestnímu stíhání. ANO s tím nesouhlasilo.

Zeman po neúspěchu předchozích rozhovorů mezi ANO a ČSSD doporučoval Babišovi, aby se obrátil na SPD a KSČM. Výbor hnutí ANO to ale odmítl. Podle Babiše někteří poslanci řekli, že mají s podporou od SPD zásadní problém, tuto informaci nyní tlumočil Zemanovi. Prezident podle něj vzal novou situaci na vědomí a uvedl, že zodpovědnost za vyjednávání o vládě nese Babiš, který je jednáním o sestavení kabinetu pověřen.