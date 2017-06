Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude lídrem pro sněmovní volby ve středních Čechách. Žádost tamních oblastních organizací dnes potvrdilo předsednictvo a celostátní výbor hnutí. Babiš chtěl původně kandidovat až z posledního místa a spolehnout se na preferenční hlasy. "Krajská organizace mě navrhla a já jsem to akceptoval," řekl novinářům Babiš.

Důvodem bylo to, že ve středních Čechách nemělo ANO jiného lídra a že se nechtěl vyhýbat debatám se svými soupeři, uvedl. Babiš se ve středních Čechách utká mimo jiné se svým rivalem, předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, předsedou Sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD), lídrem SPD Tomiem Okamurou nebo předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

Dvojkou středočeské kandidátky bude bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. "Mám radost, že máme opět spousty skvělých nových lidí. Mají jasnou strategii, co chtějí v politice pro lidi udělat. Výhodou je, že si to nemuseli vysedět jako v tradičních stranách. Jsou to lidé, kteří něco umí, takové lidi česká politika potřebuje," komentoval to Babiš.

Vedení ANO rozhodlo také o tom, že místopředseda hnutí a šéf jeho poslanců Jaroslav Faltýnek bude volebním lídrem na Vysočině. Nahradil ministra financí Ivana Pilného, který mandát poslance obhajovat nechce. Místo Faltýnka v čele olomoucké kandidátky převzal hejtman Ladislav Okleštěk. Stejně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák si bude muset v případě zvolení vybrat mezi funkcí hejtmana a poslance, řekl novinářům Babiš. "Hnutí ANO nechce kumulovat funkce," vysvětlil.

Faltýnek uvedl, že vedení akceptovalo návrhy krajů a provedlo pouze "kosmetické úpravy" s výjimkou výměny lídrů v Olomouckém kraji a na Vysočině.

V Jihočeském kraji zůstala v čele kandidátky poslankyně Radka Maxová, která dostala přednost před Babišovým poradcem pro zdravotnictví Adamem Vojtěchem - ten bude trojkou jihočeské kandidátky.

V Praze povede hnutí do voleb ministr obrany a místopředseda hnutí Martin Stropnický, za ním bude ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová povede kandidátku v Plzeňském kraji, ministr dopravy Dan Ťok v Karlovarském kraji a ministr životního prostředí Richard Brabec v Ústeckém kraji.

Místopředseda Sněmovny Radek Vondráček zůstal lídrem ve Zlínském kraji. V Královéhradeckém kraji bude mít ANO v čele kandidátky náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, v Pardubickém kraji dostal důvěru poslanec Martin Kolovratník. Jihomoravskou kandidátku povede náměstkyně hejtmana Taťána Malá. Libereckým lídrem zůstal pekař a cukrář Jiří Bláha.

Lídři krajských kandidátek ANO pro podzimní sněmovní volby:

Volební kraj Lídr volební kandidátky Hlavní město Praha Martin Stropnický Středočeský kraj Andrej Babiš Jihočeský kraj Radka Maxová Plzeňský kraj Karla Šlechtová Karlovarský kraj Dan Ťok Ústecký kraj Richard Brabec Liberecký kraj Jiří Bláha Královéhradecký kraj Klára Dostálová Pardubický kraj Martin Kolovratník Vysočina Jaroslav Faltýnek Jihomoravský kraj Taťána Malá Olomoucký kraj Ladislav Okleštěk Moravskoslezský kraj Ivo Vondrák Zlínský kraj Radek Vondráček