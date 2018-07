Do Horoměřic u Prahy dorazili 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk, premiér Andrej Babiš (vlevo) a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (druhý zleva). Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího. ČTK/Krumphanzl Michal