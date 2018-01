Lány (Kladensko) - Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Novinářům to dnes řekl bývalý majitel Agrofertu a současný premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Babiše kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie a žádá o jeho vydání Sněmovnu.

"Podle informací mé bývalé firmy to vyšetřování proběhlo velice nestandardně, takže byla podána stížnost k evropskému ombudsmanovi, který potvrdil, že tou stížností se bude zabývat. A zároveň byla podána žaloba k evropskému soudnímu dvoru ohledně vyšetřování OLAFu," řekl Babiš.

TK Babiše po obědě se Zemanem

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK řekl, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování. "Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální. Nebyli nám schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni," řekl Hanzelka.

"Připadá nám velmi podivné, že OLAF nepočkal na rozhodnutí evropského soudního dvoru, nepočkal na stanovisko evropské ombudsmanky, a přesto nějaké stanovisko vydal," doplnil Hanzelka. Řekl také, že holding dosud závěrečnou zprávu z vyšetřování nedostal.

Babiš uvedl, že závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování nečetl. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k němu podle něj poté vyjádří.

Kritizoval také postup ROP Střední Čechy, který o udělení dotace pro Čapí hnízdo rozhodl. "Bylo by dobré, kdyby se konečně někdo zeptal ROP, proč tu dotaci přidělil," řekl. Odmítl také tvrzení, že byla padesátimilionová dotace ukradena. "Určitě nikdo nic neukradl. Těch 50 milionů je ve farmě, nebyla žádná korupce," řekl premiér.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí, mezi nimi i Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka. Oba politici označují obvinění za účelové. Vzhledem k tomu, že byli v říjnu znovu zvoleni do Sněmovny, budou poslanci rozhodovat o jejich vydání k trestnímu stíhání. Část poslanců se kvůli tomu obrátila na ministerstvo financí se žádostí o zveřejnění zprávy OLAF, o totéž žádají i europoslanci Evropskou komisi.