Bratislava - Premiéři Česka a Slovenska Andrej Babiš a Robert Fico se shodují v odmítání kvót na přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie a mají shodný názor, že zásadní politická rozhodnutí v tomto evropském bloku je třeba přijímat konsenzem šéfů členských států a vlád. Dali to najevo na společné tiskové konferenci, kterou uspořádali v Bratislavě po pracovním obědě.

Předseda slovenské vlády rovněž vyjádřil podporu Česku, Polsku a Maďarsku v souvislosti s žalobami, které na tyto země kvůli neplnění migračních kvót podala Evropská komise.

"Pokud jde o migrační problemtiku, postoje vlád Česka a Slovenska jsou prakticky totožné... Chceme a budeme projevovat solidaritu České republice, ale i Polsku a Maďarsku, pokud jde o žaloby, které byly na tyto země podané, protože to je naprostý nesmysl...," řekl šéf slovenského kabinetu.

"Kvóty nefungují, jsou neefektivní, rozdělují Evropskou unii a zaplatili jsme obrovskou politickou daň za to, že takové rozhodnutí bylo přijato jen většinou na Radě ministrů," dodal Fico.

Babiš, který je na Slovensku na své první bilaterální zahraniční návštěvě ve funkci premiéra, na otázku novináře ohledně možného vstupu Česka do eurozóny řekl, že zatím tuto potřebu necítí. Poznamenal přitom, že vidí více negativ než pozitiv takového kroku. Podotkl rovněž, že eurozóna potřebuje reformu.

Ministři obrany ČR a SR podepsali dokument o vzdušné obraně

Prováděcí dohodu k dříve dojednané smlouvě mezi Českem a Slovenskem o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru dnes v Bratislavě podepsala ministryně obrany Karla Šlechtová se svým slovenským kolegou Peterem Gajdošem. Šlechtová je v delegaci premiéra Babiše, který na svou první bilaterální zahraniční cestu zavítal právě na Slovensko.

Zmiňovaný dokument umožní pilotům jedné země zasáhnout za použití zbraní na území druhého státu bývalého Československa proti narušiteli vzdušného prostoru. Šlo by například o situaci, kdy by teroristé unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Dokument zároveň předpokládá vzájemnou pomoc v případě, že by jedna ze zemí nebyla s to zajistit ochranu svého vzdušného prostoru. Detaily spolupráce určuje právě prováděcí dohoda.

"V praxi to znamená, že si budeme poskytovat vzájemnou spolupráci při ochraně vzdušného prostoru. Je jedno, jakými prostředky vzdušné ochrany nebo jinými systémy protivzdušné obrany," řekl Gajdoš.

Překážkou naplnění projektu takzvaného společného nebe, který podpisem prováděcí dohody vstupuje do praxe, není podle ministrů skutečnost, že armády obou států bývalé československé federace využívají rozdílné typy stíhaček. "Co se týče toho, že Česká republika vlastní gripeny a Slovenská republika vlastní migy (...), byla jsem ujištěna, že žádný problém zde není," řekla Šlechtová.

Spolupráce Česka a Slovenska při ochraně vzdušného prostoru bude širší, než předpokládá společný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance, který je určen k obraně před vojenskými hrozbami.

Ministři hovořili také o možnostech spolupráce českých a slovenských zbrojařských podniků při modernizaci armád obou zemí.

"Očekávám i vzájemnou spolupráci česko-slovenských firem. Pro mě je to jedna z priorit," řekl Šlechtová. Dodala, že česká i slovenská vláda ve svém programovém prohlášení počítají s podporou domácího obranného průmyslu, Šlechtová ale podpořila i kooperaci se Slovenskem a dalšími zeměmi střední a východní Evropy.