Londýn - Bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, která se nedávno vrátila k tenisu po mateřské pauze, se ve Wimbledonu probojovala už do osmifinále. V třetím kole dnes běloruská hráčka otočila zápas s domácí Heather Watsonovou, kterou porazila 3:6, 6:1, 6:4.

Příští soupeřkou dvojnásobné vítězky Australian Open bude v pondělí Rumunka Simona Halepová. Světová dvojka porazila Číňanku Pcheng Šuaj 6:4, 7:6 a drží naději na zisk postu světové jedničky.

Vítěz antukového French Open Rafael Nadal ze Španělska porazil Rusa Karena Chačanova 6:1, 6:4 a 7:6 a po třech letech je ve Wimbledonu v osmifinále. Dál se dostal naposledy v roce 2011, kdy si zahrál finále.

Nadalovi vyšel skvěle vstup do zápasu a úvodní sadou prolétl i díky tomu, že udělal jen čtyři nevynucené chyby. "Chvíli jsem hrál fantasticky. Set a půl to bylo skvělé, s tím jsem byl moc spokojený. Pak to bylo těžší, trochu se mi zasekly nohy a začal jsem hrát s větší razancí," uvedl Španěl, který stejně jako na Roland Garros zatím v Londýně neztratil set.

Sedmadvacetiletá Azarenková, která byla na londýnském grandslamu dvakrát v semifinále, loni v prosinci porodila syna Lea a na okruh WTA se vrátila koncem června. Před Wimbledonem odehrála jen travnatý turnaj na Mallorce, kde vypadla ve druhém kole. V All England Clubu se jí ale zatím daří.

"Když to bylo důležité, zahrála jsem lépe," řekla Azarenková a pochválila ji i bývalá úspěšná francouzská tenistka Mary Pierceová: "Azarenková ukázala, proč bývala šampionkou a světovou jedničkou, a musí se s ní zase počítat," řekla

Halepová se stane první hráčkou žebříčku, pokud postoupí do semifinále a současná jednička Němka Angelique Kerberová vypadne před finále. "Nemyslím na to, i když by samozřejmě bylo hezké to dokázat, ale není to tak snadné. Už jsem šance měla," připomněla Halepová, že ji dělila jediná výhra od trůnu na French Open a jedničkou mohla být i po turnaji v Eastbourne, ale ani jednou neuspěla.

Pokud Kerberová nedojde do finále a Halepová do semifinále, novou první hráčkou světa bude Karolína Plíšková, která vypadla v Londýně ve 2. kole.

Sedmatřicetiletá Venus Williamsová se stala nejstarší osmifinalistkou Wimbledonu od roku 1994, kdy byla ve čtvrtém kole tehdy stejně stará Martina Navratilová. Americká pětinásobná vítězka turnaje zdolala o 18 let mladší Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:4 a čeká ji další devatenáctiletá soupeřka Ana Konjuhová z Chorvatska.

Třetí kolo se stalo konečnou pro turnajovou devítku Keie Nišikoriho. Japonský tenista podlehl za tři hodiny a 20 minut Španělovi Robertu Bautistovi, který postupem do osmifinále vyrovnal své grandslamové maximum. O jeho vylepšení se bude snažit v utkání se sedmým nasazeným Chorvatem Marinem Čiličem.

S turnajem se rozloučila osmá nasazená Dominika Cibulková. Slovenská tenistka prohrála vypjatou bitvu s Chorvatkou Anou Konjuhovou 6:7, 6:3 a 4:6. Naopak uspěla domácí naděje Johanna Kontaová, která si bez větších problémů poradila s Řekyní Marií Sakkariovou. Přemožitelku českých hráček Kateřiny Siniakové a Kristýny Plíškové z předešlých kol porazila jasně 6:4 a 6:1.

Překvapivá vítězka z Roland Garros Lotyška Jelena Ostapenková porazila dvakrát 7:5 Italku Camilu Giorgiovou.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Čilič (7-Chorv.) - Johnson (26-USA) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4, Bautista (18-Šp.) - Nišikori (9-Jap.) 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Müller (16-Luc.) - Bedene (Brit.) 7:6 (7:4), 7:5, 6:4, Nadal (4-Šp.) - Chačanov (Rus.) 6:1, 6:4, 7:6 (7:3), Paire (Fr.) - Janowicz (Pol.) 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Garciaová (21-Fr.) - Brengleová (USA) 6:4, 6:3, Azarenková (Běl.) - Watsonová (Brit.) 3:6, 6:1, 6:4, Halepová (2-Rum.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:4, 7:6 (9:7), Svitolinová (4-Ukr.) - Witthöftová (Něm.) 6:1, 7:5, Kontaová (6-Brit.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:1, Ostapenková (13-Lot.) - Giorgiová (It.) 7:5, 7:5, Konjuhová (27-Chorv.) - Cibulková (8-SR) 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, V. Williamsová (10-USA) - Ósakaová (Jap.) 7:6 (7:3), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Görgesová, Strýcová (7-Něm./ČR) - Hsieh Su-Wei, Krejčíková (Tchaj-wan/ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 12:10.

2. kolo:

Peschkeová, Grönefeldová (12-ČR/Něm.) - Chang Kai-Chen, Stephensová (Tchaj-wan/USA) 7:6 (7:5), 6:2, L. Kičenoková, Curenková (Ukr.) - Šafářová, Matteková-Sandsová (1-ČR/USA) bez boje.