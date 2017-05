Paříž - Útočník David Pastrňák na hokejovém mistrovství světa v Paříži stále čeká na gól. Nejlepší český střelec v základní části NHL ale i po čtvrtém utkání na turnaji zůstává klidný. Reprezentace tři ze čtyř duelů ve Francii vyhrála a vycházející hvězda Bostonu věří, že se trefí v pravý čas.

"Není jednoduché se tady prosadit, je to kvalitní turnaj. Vyhráváme, to je nejdůležitější. Jsem si jistý, že to tam padne, až bude potřeba," řekl Pastrňák po čtvrteční výhře nad Norskem 1:0 v prodloužení.

V utkání si připsal čtvrtou asistenci na šampionátu, když se podílel na rozhodující akci v prodloužení, které ukončil po 85 sekundách po přečíslení Jan Kovář.

"Jeli jsme dva na jednoho, ale na modré jsem musel zastavit. Dostal jsem od Kuby Jeřábka přihrávku na brusli a puk se odrazil do rohu. 'Kovi' číhal před brankou, tak jsem mu to tam hodil a on puk dorazil," popsal dvacetiletý hráč rozhodující moment duelu. "Hlavně, že to tam dojelo. Koukal jsem na záznam, bylo to jen tak tak," pousmál se.

Odchovanec Havířova se sice v Paříži střelecky neprosazuje, důvěru trenérů ale má. V zápase proti Norsku strávil na ledě nejvíce času ze všech hráčů, celkově má větší vytíženost jen obránce Michal Kempný. "Každý hráč chce hrát co nejvíce. Mám to rád. Doufám, že nám to půjde jako týmu a budeme sbírat body," řekl Pastrňák.

Stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014 nasbíral v 75 zápasech základní části NHL 70 bodů za 34 gólů a 36 asistencí. Další šanci prosadit se v Paříži bude mít již dnes, kdy se český tým od 16:15 utká se Slovinskem.

"Bude to opět náročný zápas. Slovinci hráli v posledním utkání výborně a vyrovnaně až do 50. minuty s Finskem," poukázal Pastrňák na předešlý duel Slovinců, kteří nakonec prohráli 2:5, ale v polovině třetí třetiny to bylo ještě 2:2. "Musíme si pořádně odpočinout a připravit se," dodal Pastrňák.