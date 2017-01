Praha - V příštích čtyřech letech by za peníze z evropských zdrojů mohlo být opraveno až 15 českých památek ve správě státu. Národní památkový ústav (NPÚ) podal žádosti o příspěvek na šest projektů rekonstrukce a dvě již má potvrzené. O dalších devíti projektech se uvažuje. Celkově by mohly památkám ve správě NPÚ pomoci až dvě miliardy korun. ČTK to dnes řekl mluvčí NPÚ Jan Cieslar. Podané žádosti se týkají hradu Pernštejn, zámků Náchod, Slatiňany a Vimperk, kláštera Kladruby u Stříbra a selského dvora U Matoušů v Plzni.

V minulém období čerpání dotací, které skončilo v roce 2013, se v tuzemsku opravovaly památky za přibližně sedm miliard korun. Na velké projekty obnovy kulturního dědictví cílil Integrovaný operační program (IOP). V současném období se podpora památkám poskytuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřeného především na zlepšení kvality života v regionech formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury či veřejné správy. Jednou z priorit je i podpora revitalizace památek zapsaných na seznam UNESCO, objektů zamýšlených nominovat na něj či národních kulturních památek.

V minulém období byly za cenu od sta do pěti set milionů korun obnoveny významné památky, čerpání peněz ale provázely také potíže. V závěru období agenda přešla z ministerstva kultury na ministerstvo pro místní rozvoj, neboť resort kultury to podle tehdejšího vyjádření vlády nezvládal. Vláda se obávala ztráty dotací.

Do roku 2013 byly ještě za správy ministerstva kultury dokončeny z celkově 20 projektů tři, vila Tugendhat v Brně, část areálu v Dolních Vítkovicích a Národní muzeum fotografie a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci. Později byla dokončena obnova Hospitalu Kuks, Květná zahrada v Kroměříži, areál zámku Veltrusy, Národní centrum divadla a tance ve Valticích, Centrum obnovy památek architektury 20. století v Brně a Centrum stavitelského dědictví v Plasích.

Podle vedení NPÚ se s evropskými penězi pojí velký zájem veřejnosti - lidi zajímá, za co se tak velké částky utratí. Veliký nárůst návštěvnosti zaznamenal po opravě barokní Kuks. Otevřel se v březnu před dvěma lety, a zatímco v letech před opravou tam ročně zamířilo 30.000 až 40.000 návštěvníků ročně, v roce 2015 jich bylo 139.000. Podobný nárůst zájmu si vedení NPÚ slibuje od dalších projektů. Stejně jako o rok dříve měly i loni státní památky rekordní návštěvnost, přišlo se na ně podívat 5,4 milionu lidí.

V první fázi NPÚ podal šest žádostí, rekonstrukce budou stát celkem 617,4 milionu korun, uvedl Cieslar. Stejně jako v minulém období platí, že 85 procent nákladů jde z evropských peněz, zbytek ze státního rozpočtu.

Prvním projektem, ve kterém bude NPÚ čerpat peníze v novém období, je zámek Slatiňany a obnova tamní šlechtické školy v přírodě, edukačního centra šlechtických dětí doloženého na konci 19. století. Projekt za 113 milionů korun bude zahájen 26. ledna na zámku. Dotace byla přidělena již i obnově okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Na další rozhodnutí NPÚ čeká, uvedl mluvčí.