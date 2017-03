Praha - Zveřejněné dokumenty serveru WikiLeaks neodhalují v české firmě Avast žádné bezpečnostní mezery, navíc jsou dva roky staré. ČTK to dnes řekl viceprezident Avastu Sinan Eren v reakci na informaci, že Avast figuruje v dokumentech WikiLeaks jako jeden z prodejců bezpečnostního softwaru, na který se zaměřila americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Portál WikiLeaks zveřejnil kolem 8000 stran dokumentů o útočném programovém arzenálu CIA, s nímž největší americká výzvědná organizace může pronikat do mobilních telefonů, chytrých televizorů a dalších elektronických zařízení a využít je ke shromažďování informací.

"Avast je zmíněn ve zveřejněných dokumentech, stejně jako další globální bezpečnostní firmy. Nicméně zveřejněné dokumenty neodhalují v Avastu žádné bezpečnostní mezery. Jde navíc o veřejně dostupné dokumenty a prezentace z konferencí, které jsou dva roky staré," uvedl Eren.

Důvody zájmu CIA o Avast, který je jedním z největších dodavatelů bezpečnostního softwaru na světě, mohou být podle bezpečnostního experta sdružení CZ.NIC Pavla Bašty dva. "Avast dodává bezpečnostní řešení, které používají stovky milionů uživatelů na celém světě a z pohledu CIA může být zajímavé, pokud by dokázala tato bezpečnostní řešení ošálit tak, aby nepoznala škodlivý software vytvořený CIA a zároveň dál uživatele informovala o jiných nákazách," řekl. "Druhým faktorem může být, že stejně jako jakýkoliv jiný hojně rozšířený software by mohly produkty společnosti Avast posloužit k šíření škodlivých programů, pokud by se CIA podařilo v těchto produktech najít vhodnou zneužitelnou chybu," dodal.

Publikované dokumenty podle agentury Reuters obsahují dostatek technických podrobností, aby bezpečnostní experti a prodejci ochranného softwaru pochopili, jak rozsáhlé bezpečnostní mezery existují. Poskytují ale málo detailů, které by mohly napomoci rychlé nápravě.

Společnost Avast, založená v roce 1988, se zabývá tvorbou bezpečnostního softwaru a její antivirové programy chrání přes 400 milionů počítačů a mobilních zařízení ve světě. Loni koupila konkurenční českou firmu AVG.