Praha - Maximálně o inflaci se asi v Česku budou moci do budoucna zvyšovat autorské poplatky. S požadavkem kolektivních správců autorských práv na jejich výraznější růst by muselo předem souhlasit ministerstvo kultury. V novele autorského zákona to dnes schválila Sněmovna. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) přivítal, že se podařilo zabránit skokovému zvýšení autorských poplatků. Za zdravě vyvážený považuje mechanismus stanovení sazeb autorských poplatků největší tuzemský kolektivní správce, Ochranný svaz autorský (OSA).

OSA nebo Intergram navrhovaly zvýšení poplatků až o polovinu. Nárůst zdůvodňovaly mimo jiné výší poplatků v zahraničí. Kritici tyto požadavky kolektivních správců označovali za nehorázné, neboť by podle nich neúměrně zatížily obce, provozovatele pohostinství i hoteliéry.

Poslanci kvůli tomu na návrh místopředsedy Sněmovny Petra Gazdíka (STAN) navrhli také uzákonit, že pro už navržený razantní růst autorských poplatků nad trojnásobek inflace v uplynulých třech letech, které autorské svazy oznámily loni, by musely získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministr Herman s tím souhlasil.

Herman si neumí představit, že by teď jeho ministerstvo schválilo zvýšení odměn o 50 procent, řekl novinářům ve Sněmovně. "Je tady jakási supervize státu, což si myslím, že v tomto případě je důležité, a já to pokládám za pozitivní," uvedl. Gazdík považuje za úspěch, že bylo zamezeno skokovému zdražení poplatků, které by podle něj znamenalo likvidaci venkovského a folklorního a spolkového života.

"Schválený mechanismus stanovení sazeb do budoucna považuji za zdravě vyvážený. Posiluje sice pozici uživatele, ale současně dává prostor zvýšit sazby více než o inflaci v odůvodněných případech," uvedl ke schválené předloze předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Zvyšování autorských poplatků se do vládního návrhu, který do českého práva převáděl evropskou směrnici pro výkon kolektivní správy autorských práv, dostalo s některými poslaneckými pozměňovacími návrhy. Gazdík se s poslancem ODS Simeonem Karamazovem shodli na tom, že podobu novely se ve zvýšené míře snažili ovlivnit lobbisté.

Do horní komory putuje předloha bez kontroverzních návrhů na čtyřnásobné zvýšení autorských poplatků za půjčování knih a na zavedení paušálů za používání kopírovacích strojů ve veřejně přístupných rozmnožovnách. Sněmovní kulturní výbor chtěl zvýšit poplatky z nynějších 50 haléřů na dvě koruny za každou zapůjčenou knihu. Knihovny měly podle výboru platit za veřejně přístupné kopírovací přístroje od 30 korun po 10.000 korun měsíčně, základní a střední školy 100 korun měsíčně za každé zařízení a vysoké školy 400 korun. Pro ostatní rozmnožovny měl činit paušální poplatek 200 až 2800 korun měsíčně.

Budoucí zvyšování poplatků jen o inflaci Sněmovna schválila na návrh Radka Vondráčka (ANO). Tato úprava předpokládá, že ministerstvo by při požadavku na zvýšení poplatků nad inflaci nedalo souhlas, pokud by žádost nevycházela z "objektivních a nediskriminačních kritérií". Pokud by navíc uživatel nebo jeho zástupce s jakýmkoli růstem poplatků nesouhlasil, kolektivní správce by s ním musel věc projednat. Pokud by se nedohodli ani skrze prostředníka, spor by mohl řešit soud.

Předloha by měla podle ministerstva také zjednodušit ohlašování živých hudebních produkcí autorským svazům a otevřít možnosti pro zjednodušené licencování, a tím zlepšit přístup ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství pro jeho využívání v digitálním prostředí. Sněmovna do normy prosadila úlevy pro hudební produkce, na nichž by byly provozovány pouze tradiční lidové skladby bez známého autora. Pořadatelé by je nemuseli správcům autorských práv vůbec ohlašovat, což navrhoval vlastní novelou autorského zákona také Senát.