Washington - Clo na dovoz osobních automobilů do Spojených států ve výši až 25 procent, jehož zavedením hrozí administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by mohlo stát americké spotřebitele 45 miliard dolarů (zhruba bilion korun) ročně. Uvedla to Aliance automobilových výrobců, která zahrnuje například automobilky General Motors, Toyota a Volkswagen. Nové clo by podle aliance zvýšilo ceny automobilů z dovozu v průměru o 5800 dolarů (zhruba 129.000 Kč), napsala agentura Reuters.

Americká vláda začala v květnu na pokyn prezidenta Trumpa vyšetřovat vliv dovozu automobilů na národní bezpečnost. To by mohlo vést k zavedení podobných cel, jaká Washington v březnu začal uplatňovat na dovoz oceli a hliníku. Trump při květnovém setkání se zástupci automobilek uvedl, že na některá auta plánuje uvalit cla ve výši 20 až 25 procent.

Minulý týden americký prezident pohrozil Evropské unii dvacetiprocentním clem na dovoz automobilů, pokud EU brzy nezruší svá ochranná opatření proti Spojeným státům. Dnes na svém twitterovém účtu napsal, že americká vláda dokončuje studii ohledně cel na dovoz aut z EU. Naznačil, že vláda v tomto směru v brzké době podnikne nějaké kroky. Americký ministr obchodu Wilbur Ross minulý týden uvedl, že vyšetřování vlivu dovozu automobilů na národní bezpečnost by mělo být hotovo koncem července či v srpnu.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen o víkendu varoval, že EU na případné zvýšení cel na dovoz aut do USA odpoví vlastními kroky. EU již minulý týden začala uplatňovat cla ve výši 25 procent na dovoz některého zboží ze Spojených států, například motocyklů, džín nebo whisky. Reagovala tak na americká cla na dovoz oceli a hliníku.

Evropská unie nyní na dovoz automobilů z USA uplatňuje desetiprocentní clo, zatímco dovoz do USA podléhá clu 2,5 procenta u osobních vozů a 25 procent u dodávkových a sportovně-užitkových automobilů.