Praha - Sdružení automobilového průmyslu zemí Visegradské čtyřky vyzvou EU, aby zredukovala cíl snížení emisí CO2 u nových aut po roce 2021 do roku 2030 z navrhovaných 30 procent na 20 procent. Zároveň by Evropská komise podle automobilek měla zrušit dodatečný cíl snížit emise do roku 2025 o 15 procent. Po skončení summitu sdružení V4 to dnes uvedl prezident českého Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.

"Jsme plně odhodláni pokračovat v dekarbonizaci dopravy a v důsledku toho vítáme a podporujeme všechny účinné a ekonomicky realizovatelné způsoby snižování emisí CO2 u silničních vozidel. Rádi bychom zdůraznili, že průměrné emise CO2 nových automobilů v EU se od roku 2005 již snížily o 28 procent a do roku 2021 by snížení měla činit 42 procent," uvedl Wojnar.

Návrh předložený komisí loni na podzim, který nyní projednává Evropský parlament, není podle automobilek plně technologicky neutrální a může ztížit plynulý, nákladově efektivní a sociálně přijatelný přechod na nízkoemisní mobilitu. Jakákoli nová regulace, jež se dotýká automobilového sektoru, musí brát v úvahu, že automobilový průmysl do značné míry přispívá k HDP, vývozu a zaměstnanosti zemí V4, ale i celé EU, dodal.

Jelikož cílové limity emisí nebudou výrobcům známy do roku 2022, dodatečný cíl v roce 2025 jim podle sdružení V4 nedává dostatečný časový prostor ani nezohledňuje realitu trhu. To by se mělo odrazit i v navrhované referenční hodnotě pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Dosažení cílů bude podle zástupců sdružení V4 do značné míry záviset na tom, jak zákazníci přijmou vozidla s alternativními pohony. Klíčovou roli v této věci podle nich hraje infrastruktura pro alternativní paliva. Nařízení by proto mělo zahrnovat podmínky umožňující přizpůsobení cíle pro rok 2030 tržní realitě.

Registrace nových osobních automobilů na alternativní pohon byly v roce 2017 v EU-15 na úrovni 5,8 procenta, přičemž u elektricky dobíjených vozidel šlo pouze o 1,5 procenta. V zemích střední a východní Evropy i na jihu kontinentu je tržní podíl elektrických vozidel a plug-in hybridů na úrovni do 0,5 procenta.

Automobilky v zemích V4 vyrobily loni celkem přes 3,6 milionu vozidel, z toho 1,42 milionu připadá na Česko a 1,03 milionu na Slovensko. Automobilový průmysl v regionu zaměstnává přes 636.000 lidí a nepřímo přes 1,3 milionu osob.