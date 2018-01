Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Automobilka Hyundai vybudovala pro své zaměstnance Centrum zdraví, které bude sloužit k léčbě příznaků počínajících nemocí i prevenci onemocnění. Centrum je v nošovickém areálu automobilky a pracovníkům nabízí například vodoléčbu, elektroléčbu, laserovou terapii, masáže nebo posilovnu. Vybudování centra stálo 19,6 milionu korun, na další milion přišlo vybavení. Představitelé automobilky to řekli při dnešním otevření centra.

"Jsme si vědomi toho, že práce ve výrobě automobilů je fyzicky náročná, a toto je forma, řekněme, nápravy určitých počínajících zdravotních problémů. Hlavní úloha tohoto centra je v oblasti prevence, jak těm onemocněním předcházet. Vnímáme to jako silný element z hlediska naší společenské odpovědnosti a udržitelnosti, protože lidé jsou opravdu to nejcennější, co společnost má," řekl mluvčí automobilky Petr Vaněk.

"Veškeré služby jsou poskytovány kmenovým i agenturním zaměstnancům zdarma," řekla vedoucí fitness ve zdravotním centru Kimberley Oborná. Na některé procedury budou zaměstnanci docházet přímo v pracovní době, jiné mohou absolvovat bezplatně, ale ve svém volnu. Speciální procedury a doporučené druhy cvičení pracovníkům určuje po odborném vyšetření lékařka. K dispozici je i psycholožka.

Vedoucí sekce náboru na oddělení lidských zdrojů Klára Klepáčová řekla, že o služby Centra zdraví mají zaměstnanci obrovský zájem. "Především jsme se chtěli zaměřit na prevenci. To znamená, budeme se snažit dávat všem zaměstnancům možnost jednou za rok, jednou za rok a půl rehabilitovat, naučit se zdravě žít, naučit se o sebe starat a samozřejmě mít možnost v případě nějakých zdravotních obtíží je tady řešit. Myšlenka byla taková - zajistit tady takový servis a takové vybavení, aby jakákoliv rehabilitace i po nějakém případném úraze byla řešitelná na místě," řekla Klepáčová. Doplnila, že centrum se zaměřuje nejvíce na problémy se zády, posílení rukou a zpevnění celého těla.

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zaměstnává 3300 lidí. V loňském roce vyrobili 356.700 automobilů, což bylo o 1700 vozů (0,5 procenta) méně než v roce 2016, ale o 6700 aut (1,9 procenta) více, než ukládal plán. Letos má továrna v plánu vyprodukovat 330.000 aut. V roce 2016 vzrostl automobilce zisk o 2,97 miliardy korun na 8,47 miliardy korun a tržby o 17,1 miliardy na 142,75 miliardy korun. Letos slezská továrna oslaví deset let od zahájení výroby.