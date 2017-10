Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Automobilka Hyundai vyrobila v továrně v Nošovicích na Frýdecko-Místecku ve třetím čtvrtletí 79.000 vozidel a od počátku roku celkem 267.800 aut. Je to o 4700 více, než ukládal plán, který pro letošek předpokládá výrobu 350.000 automobilů. ČTK to dnes sdělil mluvčí automobilky Petr Vaněk. Také v loňském roce měla automobilka roční plán výroby 350.000 aut a nakonec vyprodukovala více vozů, a to o 8400.

"Největší zájem mezi zákazníky letos zatím zaznamenal model Hyundai Tucson, kterého v nošovické továrně vyrobili 176.400 kusů představujících 66 procent objemu výroby. Model Hyundai i30 třetí generace ve verzích hatchback, kombi a N byl na druhém místě s celkově 59.250 kusy (22 procent)," uvedl Vaněk.

Sériová výroba sportovní verze Hyundai i30 N začala v Nošovicích v polovině září a od té doby slezský závod vyprodukoval 405 těchto vozů. Vozidel Hyundai ix20 továrna vyrobila téměř 24.250, což je asi devět procent celkové produkce.

Auta z Nošovic letos putovala do 64 zemí. Nejvíce se jich exportovalo Velké Británie (téměř 35.000), Německa (více než 31.500), Itálie (24.250) a Španělska (24.140). Česká republika je s 11.750 vozy, což představuje 4,4 procenta celkové produkce, na pátém místě.

Podle Vaňka stoupá zájem o auta s benzinovými motory na úkor dieselových. Loni činil prodej vyrobených vozů 54 ku 46 procentům pro benzin, letos už to je 65 ku 35 procentům. "Za klesajícím zájmem o auta s dieselovými motory stojí tři hlavní příčiny: otřesená důvěra zákazníků po aféře dieselgate, stále se zvyšující citlivost obyvatel Evropy v oblasti ochrany životního prostředí a chystané zákazy vjezdu aut s dieselovými motory, které připravují některá velká města v západní Evropě," uvedl Vaněk.

Automobilka Hyundai vyrábí v Nošovicích od listopadu 2008. Vyprodukovala už více než dva miliony vozů. Zaměstnává zhruba 3300 lidí, dalších asi 7000 lidí pracuje pro její subdodavatele. Loni jí vzrostl zisk o 2,97 miliardy korun na 8,47 miliardy korun a tržby o 17,1 miliardy na 142,75 miliardy korun.